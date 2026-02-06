Voto domiciliare al referendum, le indicazioni dell'Ausl

In occasione del referendum costituzionale che si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, l’Azienda Usl di Piacenza comunica che a partire da martedì 10 febbraio fino a lunedì 2 marzo 2026 sarà possibile, per il rilascio della certificazione necessaria all’esercizio del voto domiciliare, chiamare questi numeri di telefono per prenotare la visita domiciliare di un medico legale: 0523/317813, 0523/317575, 0523/317574, 0523/989723. È possibile contattare i numeri sopra indicati nei giorni feriali, escluso il i sabato, dalle 10 alle 12.

A seguito della visita domiciliare, potrà essere rilasciata la certificazione utile per l’esercizio del voto domiciliare, a cui hanno diritto gli elettori che si trovano in una delle due condizioni previste dalla legge 46 del 7 maggio 2009: elettori affetti da gravi infermità che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione risulti impossibile, con prognosi di almeno 60 giorni dalla data di rilascio del certificato.

Gli elettori che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno presentare al Comune di residenza una dichiarazione in carta libera con cui manifestano la volontà di esprimere il voto nell’abitazione in cui dimorano. Questa, deve essere corredata da un certificato rilasciato dal medico legale dell’Azienda Usl e trasmessa tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni.