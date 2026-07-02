«Zio Georges e una vita di amore leale per la cucina»

In un libro come in un piatto di buona cucina sono tre gli elementi che fanno la differenza: gli ingredienti; l’estro creativo, figlio di quella che io definisco la “scuola delle due C” cioè Cultura e Curiosità; ma soprattutto la passione, concetto il cui etimo ci riporta a una condizione di profonda e talvolta sofferta emozione.

Nelle cento pagine con le quali Martina Picca racconta Georges Cogny, “Storia di uno chef” (Low Editrice) questi elementi sono, non solo perfettamente equilibrati, ma anche armonizzati da un famigliare profumo di buono, tipo lavanda nei vecchi armadi. C’è il collante di un breve ma radicato legame affettivo tra l’autrice e il protagonista, fatto di ammirazione e rispetto. E raccontato con commossa leggerezza.

Partendo da un ricordo di bambina del 2004 in quel santuario stellato (e stellare) dell’alta cucina che è stata per anni la Cantoniera di Farini, ma che quel giorno era solo la location di un pranzo di famiglia. E di Georges che - scrive Martina - “mi inzuppava un’ostrica con un bianco frizzante e ci calava in mezzo un cucchiaino da caffè colmo di un trito di scalogno, che mandavo giù senza dire una parola. Lo ricordo seduto sulla sua sedia a rotelle, , gli occhiali spessi e rotondi inforcati sul naso piccolo, le labbra serrate con una smorfia simile a un sorriso, le mani forti e robuste ma dal tocco impercettibile ed elegante: annaffiava e farciva l’ostrica con un gesto abituale e netto, senza sbavature, come aprire un giornale o lavarsi i denti, quasi fosse la sua routine quotidiana”.

Poi un salto in avanti di quasi vent’anni, siamo nel 2023 e Martina racconta un appassionante viaggio della memoria a Versailles, sulle tracce di un piatto iconico dello zio, come il gratin dauphinois.