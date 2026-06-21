Solstizio d’estate, oggi la massima illuminazione solare

Ma quando inizia ufficialmente l’estate? Dal punto di vista astronomico oggi, giorno in cui - al mattino - scoccherà il solstizio (d’estate). Un evento naturale determinato dalla posizione reciproca tra il nostro Pianeta e il Sole attorno cui si compie ogni anno una rivoluzione. L’estate durerà 95 giorni e se oggi raggiungiamo la massima illuminazione solare con circa tre quarti di ore di luce sulle 24, da domani, minuto dopo minuto, le giornate si accorciano.

Aumentano cioè i minuti di buio fino all’equinozio d’autunno (a settembre) quando giorno e notte saranno equivalenti. L’alternarsi delle stagioni, quindi il movimento reciproco tra stelle e pianeti – evidenziamo - è forse l’unica costante realtà che si ripete da milioni e milioni di anni, dal Big Bang. Il resto, gli ecosistemi terrestri, invece, sono in continuo divenire non solo per via dei ritmi stagionali ma perché a condizioni naturali diverse nelle ere geologiche corrispondono fauna e flora diversi. Le felci arboree non esistono più, le ammoniti o i dinosauri o i trilobiti si sono estinti oppure si sono evoluti in nuove forme viventi.

E poi – appunto – ad ogni stagione i ritmi biologici di animali e vegetali che cambiano regalandoci situazioni nuove e rinnovate: le foglie che cadono in autunno, l’orso in letargo in inverno, le rane che gracchiano in primavera, la lavanda (in fotografia) che fiorisce in estate.