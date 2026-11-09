Spid, visite e certificati online: per tanti piacentini il digitale è un ostacolo

Una visita medica da prenotare, un certificato da scaricare, una pratica Inps da completare. Operazioni quotidiane che, nell'era digitale, possono trasformarsi in ostacoli insormontabili per chi non ha dimestichezza con smartphone, computer e piattaforme online. Mentre servizi pubblici e privati si spostano sempre più sul web, cresce il rischio che una parte della popolazione resti indietro, esclusa di fatto dall'accesso a servizi, diritti e opportunità. A questo fenomeno, e alle sue ricadute anche nel Piacentino, Libertà dedica oggi un approfondimento di due pagine.

Secondo l'Istat, solo il 54,3% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali almeno di base. La percentuale scende al 27,4% tra i 65 e i 74 anni. Eppure, avere una connessione Internet non significa necessariamente saper utilizzare i servizi online. Lo confermano anche le esperienze raccolte nel Piacentino: anziani che chiedono aiuto a figli e nipoti per prenotare una visita, recuperare una password o consultare il fascicolo sanitario elettronico. Ma il problema non riguarda soltanto la terza età.

Lo racconta Luigi Quagliotti, titolare di diversi negozi di telefonia tra Parma e Piacenza, dove ogni giorno arrivano persone in difficoltà con Spid, posta elettronica e applicazioni. «Abbiamo clienti dai 20-25 anni fino a persone di 90 e oltre», spiega.

Tra le realtà impegnate a contrastare il divario digitale c'è Auser Piacenza, con uno sportello gratuito di pronto soccorso informatico per i propri tesserati. Ogni mercoledì, nella sede di UniAuser, i volontari aiutano a utilizzare Spid e Carta d'identità elettronica, accedere ai portali Inps e Asl e gestire dispositivi e posta elettronica.