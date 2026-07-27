Sport, Piacenza risale la classifica: è 44ª provincia più sportiva d'Italia

Piacenza sale al 44° posto nell'Indice di Sportività 2026 del Sole 24 Ore, guadagnando tre posizioni rispetto allo scorso anno e confermandosi tra le province italiane con la maggiore vitalità sportiva. La classifica valuta 32 indicatori, tra cui risultati agonistici, pratica sportiva, impianti, eventi e investimenti.

«È un dato positivo, riferito all'intero territorio provinciale e non solo al capoluogo», commenta l'assessore allo Sport Mario Dadati, che sottolinea come Piacenza sia penalizzata dall'ampia estensione territoriale nel rapporto tra abitanti e impianti. «La nostra provincia si conferma molto predisposta alla pratica sportiva, con ottimi risultati negli sport di squadra, dal volley al rugby, ma anche negli sport individuali».

L'aspetto più critico resta quello delle strutture. «Non manca il numero degli impianti, serve però investire sulla loro manutenzione straordinaria», osserva Dadati. Negli ultimi quattro anni il Comune è intervenuto su 23 dei 34 impianti cittadini con lavori di riqualificazione e prevede entro il 2026 anche la realizzazione di due nuove aree fitness outdoor.