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Sposi tra i boschi di Santa Franca: lui arriva in camion, lei su una Jaguar

Giovanni Solari e Milena Notturni hanno festeggiato il matrimonio sul monte Santa Franca con un allestimento “a chilometro zero” preparato dagli amici tra foglie, fiori e prodotti del territorio.

Nicoletta Marenghi
Nicoletta Marenghi
|2 ore fa
Gli sposi su un tappeto di foglie di castagno
Gli sposi su un tappeto di foglie di castagno
1 MIN DI LETTURA
Lo sposo in giacca e cravatta è arrivato alla guida di un camion, la sposa in abito verde su una Jaguar. Così Giovanni Solari e Milena Notturni hanno festeggiato il loro matrimonio tra Rustigazzo e Santa Franca, circondati da familiari e amici.
Residenti a Rustigazzo, hanno scelto il monte Santa Franca perché «amiamo la natura e siamo gente di montagna». Gli amici hanno curato un allestimento completamente legato al territorio: al posto del tappeto rosso, foglie di castagno e petali di fiori, con melograno e alloro a decorare la quercia scelta come cornice della festa.
Giovanni, autista della Rigolli di Lugagnano, è nato in Francia da genitori emigrati dalla montagna piacentina; Milena, operaia alla Vallespluga di Carpaneto, è originaria del Bardigiano. La coppia si è conosciuta vent’anni fa.
A celebrare il rito civile a Morfasso è stato Jonathan Papamarenghi, amico degli sposi. Anche il rinfresco ha unito tradizioni diverse, con torte di patate, vino della Valchiavenna, ostriche e champagne francesi.
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matrimonio santa franca marenghi
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