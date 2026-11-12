"Star bene", quando lo smog colpisce il cuore

Tosse, asma e difficoltà respiratorie. L'aria che respiriamo incide sulla nostra salute. Ma non sono solo i polmoni a risentirne. Studi recenti dicono che, anche il cuore può ammalarsi a causa dell'esposizione agli inquinanti atmosferici. Le polveri sottili possono entrare nel circolo sanguigno e causare infiammazione danneggiando i vasi sanguigni. E' stato inoltre dimostrato che smog e particolato sono cancerogeni per l'uomo. Considerando che Piacenza si colloca in Pianura Padana, una delle zone più inquinate d'Europa, il calcolo è presto fatto. Siamo più esposti al pericolo rispetto a chi vive in altre regioni.

Del tema se ne occupa questa sera alle 21 "Star bene – i giovedì della medicina", trasmissione di salute condotta da Marzia Foletti in onda su Telelibertà. L'argomento verrà affrontato da esperti e medici. In studio si alterneranno: il professor Massimo Piepoli e il dottor Gianluigi Guida, entrambi cardiologi di UniMi Policlinico San Donato e il professor Luigi Cavanna, primario dell'Area Medica della Casa di Cura Piacenza. Conformazione geografica, traffico e riscaldamento rappresentano un serio rischio per le malattie cardiovascolari. Quanto sono pericolose le polveri sottili e come possono influenzare la salute del cuore? Cosa possiamo fare per proteggerci? Sono solo alcune delle domande a cui gli ospiti cercheranno di rispondere per fornire strumenti utili ai telespettatori e consigli di prevenzione. Perché se è vero che occorrono interventi strutturali per migliorare la qualità dell'aria, è altrettanto indispensabile capire come i singoli cittadini possano contribuire per rendere l'ambiente meno ostile. Regia e produzione della trasmissione sono affidate a Filippo Adolfini e Alessandra Colpo.