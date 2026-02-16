Tangenziale, una discarica lunga sette chilometri

Come reagireste se vi dicessero che esiste una discarica abusiva di rifiuti lunga sette chilometri alle porte della città? Qualcuno si indignerebbe, qualcun altro forse chiederebbe di intervenire o andrebbe di persona a dare una ripulita. Per la tangenziale sud di Piacenza, invece, tutto questo non vale: da anni, alcuni automobilisti e camionisti la utilizzano come cestino per ripulire i propri abitacoli, gettando direttamente i rifiuti dal finestrino. Una presenza continua di residui e materiale vario, lungo tutto il percorso. Non è una novità. Ma adesso che i rifiuti sono molto visibili, sdegnarsi o evitare di normalizzare questa situazione non fa mai male.

Siamo andati a vedere di persona la situazione, percorrendo quei sette chilometri avanti e indietro, gestiti da Anas. Queste settimane sono il momento “migliore” per osservare la situazione “peggiore”: ora che la vegetazione è ferma e le piante sono senza foglie, l’inciviltà umana esplode in tutto il suo degrado. Ma niente paura perché tra un mesetto, o giù di lì, ci penserà la primavera a risolvere la questione: i rifiuti resteranno esattamente dove sono ma saranno nascosti dall’erba alta.

Rifiuti allo svincolo della Farnesiana (foto Brusamonti)

Svincolo Farnesiana

Chilometro dopo chilometro, a distanza piuttosto regolare, spuntano scatoloni e scatolini, pezzi di plastica di difficile identificazione, bottiglie contenitori di tutti i tipi, perfino cassette della frutta, bidoni. Passino i cellophane che qualche camion può aver inavvertitamente perso durante il tragitto; e passino pure i residui degli incidenti stradali mai rimossi, paraurti sbriciolati, cerchioni e molto altro. Gran parte di ciò in cui ci si imbatte è invece frutto di chi considera la questione ambientale secondaria rispetto a tutto il resto.