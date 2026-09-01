«Possibili temporali in montagna», la Regione dirama l'allerta gialla

Allerta gialla per temporali per oggi, mercoledì 2 settembre, sull'Appennino Piacentino e Parmense. L’avviso è stato diramato dalla Regione Emilia-Romagna e trasmesso ieri dalla Prefettura di Piacenza a Comuni, forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Protezione civile e agli altri enti e strutture interessati.

L’allerta meteo-idrogeologica e idraulica numero 95 del 2026 entrerà in vigore dalla mezzanotte tra martedì e mercoledì e resterà valida fino alla mezzanotte successivo. Il codice giallo per criticità legate ai temporali riguarda le sottozone di allerta G1 e G2, che interessano il territorio piacentino e parmense.

«Dal pomeriggio di mercoledì 2 settembre - si legge - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulla fascia appenninica, che potranno generare occasionali fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore. I fenomeni sono previsti in esaurimento nel corso della serata».

In vista del possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche, la Prefettura richiama l’attenzione delle strutture destinatarie dell’avviso sulla necessità di assicurare un’adeguata informazione e la vigilanza dei punti a rischio, ciascuna per il proprio ambito di competenza. Viene inoltre chiesto di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pericolo per persone e beni.

L’attenzione sarà dunque rivolta soprattutto all’evoluzione dei temporali nel corso della giornata di domani, mercoledì, con enti e strutture di Protezione civile chiamati a seguire la situazione sul territorio provinciale.