Tentato furto in una ditta a Le Mose: denunciata la donna che faceva da “palo”

Scatta l’allarme al capannone di una ditta, ma al loro arrivo i carabinieri e le guardie giurate trovano soltanto una donna seduta in auto all’esterno. E per lei, considerato il “palo” di una coppia di malviventi, è scattata una denuncia a piede libero per tentato furto. Siamo a Piacenza, nella zona artigianale di Le Mose, dove un’effrazione è andata a segno, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che venisse sottratto del materiale.

L’allarme della ditta è scattato nella serata di sabato, quando la centrale operativa di Metronotte Vigilanza ha inviato sul posto una pattuglia. Al loro arrivo, le guardie giurate hanno effettivamente trovato la recinzione esterna danneggiata e, nei pressi, un’auto parcheggiata e apparentemente vuota. In realtà, ad un banale controllo, è emerso che nell’abitacolo c’era una donna, tutta accovacciata nel tentativo di nascondersi. Contemporaneamente, i vigilantes si sono accorti che qualcuno era entrato all’interno della ditta. Così, hanno immediatamente avvisato il 112, con l’intervento dei carabinieri del Radiomobile. Ma la persona in questione è riuscita a fuggire via prima del loro intervento.

Secondo la ricostruzione dei militari, un uomo e la donna sarebbero arrivati in auto alla ditta, con l’intento di rubare degli attrezzi da lavoro. E mentre l’uomo si sarebbe dato da fare all’interno, la donna lo avrebbe atteso fuori, facendo da palo. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, con poca galanteria, l’uomo si è però dato alla fuga e ha lasciato la donna al suoi destino. Nulla risulta essere stato rubato.