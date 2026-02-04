Torna il grande corteo del Carnevale di Piacenza

“Folle di natura”. Questo è il tema del Carnevale di Piacenza promosso da Associazione Quartiere Roma e Comune di Piacenza per domenica 15 febbraio. Un’edizione zero che vedrà partecipare diverse realtà (dalle scuole alle bande e orchestre alle diverse associazioni che contribuiscono a vario titolo) e che prevede il ritrovo in piazza Cavalli alle 14 e la partenza di un corteo con musica, maschere, installazioni e carri di Carnevale sostenibili: il percorso farà tappa in piazza Cavalli, piazza Duomo, via Legnano per approdare infine in via Roma e ai giardini Merluzzo: qui si terrà la premiazione delle maschere dei bambini. Ad accompagnare il corteo delle maschere saranno l’orchestra Cinque Quarti e la Banda Ponchielli, mentre in piazza Duomo ci saranno i ciclisti di Velolento vestiti in abiti vintage e con biciclette d’epoca che dopo avere fatto un percorso alternativo si ricongiungeranno al corteo. L’iniziativa vedrà partecipare la scuola d’infanzia e primaria Alberoni, le elementari Giordani, Taverna, De Gasperi, il liceo Cassinari, Endo-fap Don Orione di Borgonovo e Tutor, oltre al Centro per le Famiglie, Ciclofficina Pignone, Spazio 4, Des Tacum, Stampone, Rathaus, Corona Events e Iren. A presentarlo in municipio sono stati gli assessori Serena Groppelli, Simone Fornasari, Francesco Brianzi e Mario Dadati, il presidente dell’Associazione Quartiere Roma Antonio Resmini e Benedetta Brunotti, direttrice artistica di Corona Events.