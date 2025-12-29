Tre frati dal Congo portano nuova vita al convento di Santa Maria di Campagna
La nuova comunità di frati minori raccoglie l’eredità dei francescani della provincia del Nord Italia alle prese con il calo delle vocazioni
Federico Frighi
|1 ora fa
I tre frati francescani congolesi arrivati nel convento di Santa Maria di Campagna
E’ l’Africa a salvare la basilica di Santa Maria di Campagna e il suo convento. La nuova comunità di frati minori, che prende l’eredità dei francescani della provincia del Nord Italia alle prese con il calo delle vocazioni, è composta da tre frati provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. A presentarli è frate Antonio Scabio, ministro provinciale, che ringrazia frate Matteo Della Torre trasferito al santuario del Frassino a Peschiera del Garda.
Frate Pascal, con dottorato in diritto canonico all’Antonianum e licenza in teologia biblica, pastorale e liturgica, sarà referente della comunità. Frate Oscar conclude il dottorato in teologia biblica alla Gregoriana, mentre frate Zabulum, formato in teologia ed economia, è stato economo della sua provincia.
La fraternità piacentina sarà accompagnata da quella di Pavia, con frate Gian Battista Del Pozzo, e nel 2026 ospiterà anche don Benedetto, sacerdote nigeriano che studia architettura al Politecnico di Milano, sede di Piacenza.