Tre frati dal Congo portano nuova vita al convento di Santa Maria di Campagna

E’ l’Africa a salvare la basilica di Santa Maria di Campagna e il suo convento. La nuova comunità di frati minori, che prende l’eredità dei francescani della provincia del Nord Italia alle prese con il calo delle vocazioni, è composta da tre frati provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. A presentarli è frate Antonio Scabio, ministro provinciale, che ringrazia frate Matteo Della Torre trasferito al santuario del Frassino a Peschiera del Garda.

Frate Pascal, con dottorato in diritto canonico all’Antonianum e licenza in teologia biblica, pastorale e liturgica, sarà referente della comunità. Frate Oscar conclude il dottorato in teologia biblica alla Gregoriana, mentre frate Zabulum, formato in teologia ed economia, è stato economo della sua provincia.

La fraternità piacentina sarà accompagnata da quella di Pavia, con frate Gian Battista Del Pozzo, e nel 2026 ospiterà anche don Benedetto, sacerdote nigeriano che studia architettura al Politecnico di Milano, sede di Piacenza.