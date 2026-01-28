Tre palazzine alla Baia del Re (ex Unicem) e un condominio residenziale più terziario

Un complesso residenziale con tre palazzine e relativi box in via Macellari, strada pedonale all’interno della Baia del Re, il quartiere tra strada Farnesiana e corso Europa nato vent'anni fa sulle ceneri dell’ex cementificio Unicem. E’ il progetto presentato dalla società Barocco Costruzioni Edili che ha avuto il disco verde della Conferenza dei servizi. Il Comune ha disposto la conclusione positiva prescrivendo però che «vengano mantenute le alberature esistenti ritenute compatibili con il progetto di nuova edificazione». La società titolare dell’intervento dovrà versare a Palazzo Mercanti un contributo di costruzione di 467mila euro.

Nei pressi dell’area in questione, ricompresa tra via Macellari e via Del Cementificio che conduce in strada Farnesiana, è in corso un altro cantiere immobiliare. Siamo sul versante verso via Perlasca e la Farnesiana, a lato del parcheggio del supermercato Eurospin. Dalla scorsa estate l’impresa Edilvalla è impegnata nella realizzazione di un condominio residenziale fatto di una palazzina di tre piani fuori terra con annesso un blocco di un piano destinato a uffici, oltre al piano interrato comune per le autorimesse. Il termine del cantiere è fissato per aprile 2028. Di 2 milioni e 750mila euro l’ammontare stimato dei lavori.