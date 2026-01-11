Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

«Treni da salvare, per noi sono come una metropolitana». A Cadeo e Pontenure raccolte 500 firme in 48 ore

Le fermate erano state introdotte dalla Regione in seguito all'interruzione della Via Emilia durante i lavori al ponte sul Nure, ma ora i viaggiatori le considerano ormai irrinunciabili.

Valentina Paderni
|2 ore fa
La stazione ferroviaria di Cadeo
La stazione ferroviaria di Cadeo
1 MIN DI LETTURA
Parte la raccolta firme per mantenere a Cadeo e Pontenure le trenta fermate giornaliere del servizio ferroviario sulla tratta Milano-Bologna. Attivate dalla Regione Emilia-Romagna per l'interruzione della Via Emilia durante i lavori al ponte sul Nure, pendolari e utenti le considerano ormai irrinunciabili.
A Roveleto i moduli sono disponibili in farmacia del Santuario, Ely's Cafè, Morandi Café, tabaccheria Draghi ed erboristeria La corte dei gelsi. Le referenti sono Silvia Sarsi e Gioia Fornasari. A Pontenure il riferimento è Giuseppe Nuovo e l'insegnante Margherita Gazzola, che ha lanciato anche una petizione online su change.org: in 48 ore oltre 500 firme. I moduli sono disponibili alla tabaccheria di via Capra, farmacia Eccher e bar Gregory's.
«L'aggiunta di fermate ha facilitato enormemente i miei spostamenti quotidiani da Pontenure», spiega Gazzola. «Il trasporto ferroviario è diventato più utilizzato, soprattutto da studenti e lavoratori». Il tratto Cadeo-Piacenza e Pontenure-Piacenza, si fa notare, funziona come una metropolitana che consente di raggiungere la città in autonomia. Mantenere le trenta fermate contribuirebbe a ridurre inquinamento, costi e tempi degli spostamenti, favorendo la partecipazione ad iniziative culturali ed evitando stress dell'auto.
La sindaca di Cadeo, Marica Toma annuncia: «Con il commissario di Pontenure abbiamo chiesto alla Prefettura un incontro con Trenitalia e Regione, che si è già attivata. È importante che aderiscano in tanti: garantire un orario diversificato consente un servizio sempre più affidabile nel tempo».
Il volantino per la raccolta di firme
Il volantino per la raccolta di firme
Leggi anche

Gli articoli più letti della settimana