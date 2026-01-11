«Treni da salvare, per noi sono come una metropolitana». A Cadeo e Pontenure raccolte 500 firme in 48 ore

Parte la raccolta firme per mantenere a Cadeo e Pontenure le trenta fermate giornaliere del servizio ferroviario sulla tratta Milano-Bologna. Attivate dalla Regione Emilia-Romagna per l'interruzione della Via Emilia durante i lavori al ponte sul Nure, pendolari e utenti le considerano ormai irrinunciabili.

A Roveleto i moduli sono disponibili in farmacia del Santuario, Ely's Cafè, Morandi Café, tabaccheria Draghi ed erboristeria La corte dei gelsi. Le referenti sono Silvia Sarsi e Gioia Fornasari. A Pontenure il riferimento è Giuseppe Nuovo e l'insegnante Margherita Gazzola, che ha lanciato anche una petizione online su change.org: in 48 ore oltre 500 firme. I moduli sono disponibili alla tabaccheria di via Capra, farmacia Eccher e bar Gregory's.

«L'aggiunta di fermate ha facilitato enormemente i miei spostamenti quotidiani da Pontenure», spiega Gazzola. «Il trasporto ferroviario è diventato più utilizzato, soprattutto da studenti e lavoratori». Il tratto Cadeo-Piacenza e Pontenure-Piacenza, si fa notare, funziona come una metropolitana che consente di raggiungere la città in autonomia. Mantenere le trenta fermate contribuirebbe a ridurre inquinamento, costi e tempi degli spostamenti, favorendo la partecipazione ad iniziative culturali ed evitando stress dell'auto.

La sindaca di Cadeo, Marica Toma annuncia: «Con il commissario di Pontenure abbiamo chiesto alla Prefettura un incontro con Trenitalia e Regione, che si è già attivata. È importante che aderiscano in tanti: garantire un orario diversificato consente un servizio sempre più affidabile nel tempo».