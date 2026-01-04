Troppe polveri nell'aria, ancora stop ai veicoli inquinanti
Anche lunedì 5 gennaio limitazioni al traffico, dopo gli sforamenti registrati delle polveri fini
Redazione
|1 ora fa
Continuano gli sforamenti delle polveri fini nell’aria di Piacenza. L’ultimo dato di sabato 3 gennaio mostrava 53 microgrammi al metro cubo al Parco di Montecucco e alla centralina di via Giordani (il limite è di 50 microgrammi), sopra i valori anche la stazione di via Ceno (57) e Gerbido (54).
A seguito dunque dell’ultimo bollettino Arpae di previsione e controllo, sono scattate le misure emergenziali. Così, oltre a sabato, anche domenica 4 gennaio e lunedì 5 gennaio, dalle 8.30 alle 18.30 stop ai diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all’Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
Il Comune di Piacenza ha predisposto per tempo l’ordinanza per la riduzione delle emissioni inquinanti nel periodo 1° ottobre 2025 - 31 marzo 2026, in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (Pair 2030) e in coerenza con la normativa europea e nazionale sulla qualità dell’aria.
L’ordinanza prevede un insieme di misure strutturali ed emergenziali riguardanti traffico, climatizzazione, combustioni e attività agricole, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute dei cittadini.
L’anno inizia dunque con uno sforamento dei valori limite sull’aria che, nel caso della pianura padana, risentono anche della stagnazione dovuta alla particolare conformazione della nostra regione.
