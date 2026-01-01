Spettacolo pirotecnico a Castel San Giovanni. Ma l'ordinanza? (VIDEO)

Divieto disatteso anche a Castel San Giovanni dove la centralissima piazza XX Settembre, in cui ha sede il palazzo comunale, questa mattina sembra un campo di battaglia. A terra sono rimasti infatti i resti di un vero e proprio spettacolo pirotecnico che a mezzanotte ha illuminato tutto il centro storico. Decine di fuochi, veri e propri razzi, sono stati esplosi per dar vita ad uno spettacolo ripreso dai telefonini dei residenti che hanno assistito, attoniti, dalle finestre degli appartamenti che si affacciano sulla piazza e lungo il Corso. E questo con buona pace dell'ordinanza anti botti di capodanno, in vigore già da diversi giorni.

Ora non resta che ripulire i resti di chi, come sempre succede, una volta appagato il proprio spirito goliardico non si è ovviamente degnato di ripulire.