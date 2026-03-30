Trovato morto in casa a ottobre, arrestati moglie e figlio
Le attività investigative svolte dai carabinieri verranno illustrate nella mattinata di oggi nel corso di una conferenza stampa
Redazione Online
|1 ora fa
Operazione dei i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Piacenza, nelle prime ore della mattinata di lunedì 30 marzo a Castel San Giovanni, dove hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 2 indagati: la moglie e il figlio di un anziano di 85 anni trovato senza vita nella propria abitazione il 25 ottobre 2025. Le indagini hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all’anziano. Gli indagati sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona (capi d’imputazione che riguardano entrambi i familiari) e omicidio volontario aggravato (accusa contestata esclusivamente al figlio della vittima).
Le attività investigative svolte verranno illustrate nella mattinata di oggi nel corso di una conferenza stampa con il Procuratore della Repubblica di Piacenza, Grazia Pradella e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, Pierantonio Breda.
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