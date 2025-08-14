Truffava da mesi un'anziana, arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Bobbio hanno arrestato un 27enne per truffa aggravata ai danni di un’anziana. I fatti risalgono alla serata di mercoledì 13 agosto, intorno alle ore 20, quando i carabinieri della Stazione di Bobbio, coadiuvati dal personale dell’Aliquota Operativa e Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bobbio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne ucraino, residente in Spagna e senza fissa dimora in Italia. L’uomo è stato fermato subito dopo aver ricevuto da una donna 70enne di origine ucraina residente ad Arese (MI), una busta contenente del contante, quale ulteriore consegna nell’ambito di un articolato raggiro in atto da mesi. Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima era stata più volte contattata telefonicamente da sedicenti funzionari di banca, agenti della security e addirittura da un falso poliziotto. Attraverso artifizi e raggiri, e minacciandola di presunte conseguenze patrimoniali, i truffatori erano riusciti a convincerla ad effettuare bonifici su conti correnti esteri e a consegnare somme in contanti per un ammontare complessivo di circa 17.000 euro. Gli incontri avvenivano mediante appuntamento concordato e con l’utilizzo di una parola in codice per il riconoscimento dei falsi emissari. Proprio a Bobbio, presso la dimora estiva della donna, si è consumato l’ultimo episodio che ha portato all’arresto in flagranza. Durante la perquisizione personale dell’arrestato, i carabinieri hanno sequestrato 15 carte bancomat, un telefono cellulare utilizzato per i contatti fraudolenti e documentazione varia riconducibile all’attività illecita. Al momento dell’arresto il giovane ha opposto strenua e reiterata resistenza. Terminate le formalità di rito, il 27enne è stato portato alla Casa Circondariale di Piacenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai carabinieri di Bobbio che stanno proseguendo le indagini per individuare ulteriori complici e verificare eventuali collegamenti con altre truffe sul territorio.