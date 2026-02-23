Liberta - Site logo
Tuobus a Piacenza: servizi a chiamata anche nei festivi e frazioni più collegate

Paolo Garetti, presidente di Tempi Agenzia, annuncia un potenziamento con l'obiettivo di rendere il trasporto pubblico più flessibile e ridurre gli sprechi

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
|3 ore fa
Un mezzo impiegato per il servizio Tuobus
Un mezzo impiegato per il servizio Tuobus
1 MIN DI LETTURA
Estendere il bus a chiamata anche ai festivi e migliorare i collegamenti con le frazioni: è la prossima mossa che Paolo Garetti, presidente di Tempi Agenzia, vuole introdurre, dopo i risultati positivi del servizio “Tuobus”. L’obiettivo è rendere il trasporto pubblico più flessibile, superando il modello tradizionale di corse fisse, spesso con mezzi sovradimensionati e poco utilizzati.
«Stiamo valutando anche autobus più piccoli da 12-13 posti, simili a scuolabus, ideali per zone meno dense e certe fasce orarie», spiega Garetti. Il “Tuobus” permette di prenotare la corsa tramite software, salendo alla fermata più vicina in base alle richieste in tempo reale, e ha mostrato buon utilizzo soprattutto nelle periferie di Piacenza.
Prosegue anche l’attenzione all’ambiente, con carburanti più “verdi” e investimenti per una flotta sostenibile
