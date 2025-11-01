Tutti gli orari delle messe ai cimiteri, paese per paese

Riportiamo di seguito, suddivisi per vallate, gli orari delle celebrazioni legate alle feste di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti in programma nei cimiteri e nelle chiese della provincia.

Val Tidone e Val Luretta

CASTEL SAN GIOVANNI

Oggi: alle 8 messa in Collegiata, alle 9 messa a Ganaghello, alle 9 messa nella chiesa dei Sacchi, alle 10 messa in Collegiata, alle 10 messa in chiesa a Creta, alle 11,15 messa in San Rocco, alle 15 messa al cimitero di Pievetta, alle 15 messa al cimitero di Fontana, sempre alle 15 rosario al cimitero di Creta, alle 18 messa in Collegiata.

Domani: alle 8 messa in Collegiata, alle 9 a Ganaghello liturgia della Parola, alle 10 messa in Collegiata, alle 10 messa al cimitero di Pievetta, alle 10 messa al cimitero di Creta, alle 15 messa al cimitero di Castelsangiovanni, alle 15 messa al cimitero di Fontana.

BORGONOVO

Oggi: messa alle 9,15 in chiesa a Bilegno, alle 11,15 messa in chiesa a Castelnovo, alle 15 messa al cimitero di Mottaziana, alle 15 messa al cimitero Fabbiano.

Domani: messa alle 9,15 in chiesa a Breno, alle 10,15 messa in chiesa a Mottaziana, alle 11,15 messa al cimitero di Castelnovo, alle 15,30 messa al cimitero di Borgonovo.

Domenica 9 novembre messa alle 15,30 al cimitero di Borgonovo.

ZIANO

Oggi: alle 8 e alle 11 messa nella chiesa di Ziano, alle 14,30 recita del rosario al cimitero di Vicobarone, alle 15 messa al cimitero di Montalbo.

Domani: alle 8 messa nella chiesa di Ziano e alle 15 messa al cimitero (in chiesa se piove), alle 11 messa al cimitero di Vicobarone, alle 15 messa al cimitero di Montalbo.

PIANELLO

Oggi: Castellaro preghiera al cimitero alle 9, Roccapulzana messa e visita al cimitero alle 10, Olgisio messa al cimitero alle 11.

Domani: Arcello messa e visita al cimitero alle 9,30, Casanova messa al cimitero alle 11, Pianello messa al cimitero alle 15.

AGAZZANO

Oggi: alle 11,15 cimitero di Grintorto, alle 15,30 al cimitero di Agazzano, alle 16.30 cimitero di Montebolzone.

Domani: alle 15,30 messa al cimitero di Cantone. Domenica 9 novembre alle 15,30 messa al cimitero di Tavernago.

PIOZZANO

Oggi: alle 8 messa al cimitero di Pomaro, alle 9 messa al cimitero di San Nazzaro, alle 10 messa al cimitero di Groppo, alle 15,30 messa al cimitero Piozzano.

Domani: alle 14,30 messa al cimitero di Monteventano.

Domenica 9 novembre alle 14,30 messa cimitero di Vidiano.

ALTA VAL TIDONE

Oggi: alle 9,30 messa e visita al cimitero a Lazzarello, alle 11 messa al cimitero a Pecorara, alle 14 messa a Stadera, alle 15 messa al cimitero a Trevozzo, alle 15 messa e visita al cimitero di Busseto, alle 15,15 messa a Nibbiano, alle 16,30 visita al cimitero e messa a Cicogni.

Domani: alle 14 messa a Trebecco, alle 15 messa e visita al cimitero a Montemartino, alle 15,15 messa a Caminata.

Domenica 9 novembre alle 15 messa e visita al cimitero a Tassara.

Val Trebbia

BOBBIO

Oggi: alle 9 liturgia della parola a Vaccarezza, alle 10 messa in San Colombano a Bobbio, alle 11 messa a Santa Maria (dove alle 18 si recita il rosario), alle 14 messa a Dezza, alle 15.30 al cimitero di Bobbio, alle 16 a Ceci. Alle 18 messa in Duomo a Bobbio.

Domani: messa alle 9 a Vaccarezza e visita al cimitero (dove alle 18 si recita il rosario), messa alle 10 in San Colombano a Bobbio, alle 11 a Santa Maria con visita al cimitero, alle 15 liturgia della parola e visita al cimitero a Ceci, alle 15.30 messa al cimitero di Bobbio, alle 18 in Duomo a Bobbio.

CALENDASCO

Oggi: messa al cimitero alle 15 e in chiesa alle 10.45 a Calendasco; a Santimento messa in chiesa alle 9.30; a Cotrebbia al cimitero alle 15; a Boscone al cimitero alle 16.

Domani: messa a Santimento in chiesa alle 9.30; a Calendasco al cimitero alle 15 e in chiesa alle 10.45; a Cotrebbia al cimitero alle 15.

CERIGNALE

Oggi: messa a Cerignale alle 9.45; alle 9 a Selva; alle 11 a Carisasca. Domani: alle 9.45 messa a Cerignale; alle 15 messa a Oneto.

COLI

Oggi: alle 10.15 messa e visita al cimitero a Coli. Domani: alle 10 liturgia della parola a Coli, alle 10.30 messa e visita al cimitero di Rosso, alle 11.30 messa a Peli di Coli e visita al cimitero.

GAZZOLA

Oggi: messa alle 10.30 nella chiesa di Tuna; liturgia della Parola alle 9.30 nella chiesa di Rezzanello, alle 10.30 nella chiesa di Momeliano e alle 11.30 nella chiesa di Rivalta.

Domani: messe alle 9.30 al cimitero di Rezzanello, alle 10 al cimitero di Gazzola (in caso di maltempo, in chiesa), 10.30 cimitero di Momeliano, 11.30 cimitero di Rivalta, 14.30 cimitero di Monticello, 15 cimitero di Tuna.

GRAGNANO

Oggi: messe in chiesa a Gragnano alle 8 e alle 11 e al cimitero alle 15.30; alle 9.30 al santuario del Pilastro; alle 15 in chiesa a Campremoldo Sopra.

Domani: messe in chiesa a Gragnano alle 8 e alle 11 e al cimitero alle 15.30; alle 9.30 al cimitero del Pilastro; alle 15 a Campremoldo Sopra. (Al cimitero di Campremoldo Sotto messa nel pomeriggio di sabato 8 novembre)

MARSAGLIA

Oggi: alle 10 liturgia della parola e visita al cimitero a Ozzola; alle 11.15 liturgia della parola a Pieve di Montarsolo; alle 15 a Marsaglia messa al cimitero.

Domani alle 11.15 messa e visita al cimitero a Pieve; alle 17 messa in chiesa a Marsaglia.

OTTONE

Oggi: messa alle 16.30 a Ottone; a Orezzoli di là messa alle 10; a Orezzoli di qua messa alle 11.

Domani: messa alle 9 a Traschio; alle 10 a Gramizzola; alle 11.15 a Campi; alle 15 a Fabbrica; alle 16.30 a Ottone e a Ottone Soprano.

PERINO

Oggi: messe alle 10 al cimitero di Aglio, alle 11.15 nella chiesa di Perino. Domani: messe alle 8.45 al cimitero di Macerato, alle 14 al cimitero di Perino.

ROTTOFRENO

Oggi: messa a San Nicolò alle 15 al cimitero; messa a San Nicolò alle 8 e alle 10.30; messa a Rottofreno alle 15 al cimitero e alle 11 in chiesa.

Domani: messa a San Nicolò al cimitero alle 10.30 e in chiesa alle 8 e alle 18.30; a Rottofreno alle 11 al cimitero.

TRAVO

Oggi: messe alle 10 al cimitero di Caverzago, alle 14.15 al cimitero di Travo, alle 15.30 al cimitero di Pillori.

Domani: messe alle 8.45 al cimitero di Macerato, alle 10 in chiesa a Travo, alle 14.30 al cimitero di Bobbiano (domenica 9 novembre alle 15 al cimitero di Viserano).

ZERBA

Oggi: messe in chiesa e poi processione al cimitero per la benedizione ad Artana alle 10, a Bogli sempre alle 10, a Belnome sabato alle 11.15 e a Pej alle 15.

Domani: messe in chiesa e poi processione al cimitero per la benedizione a Tartago alle 9.30, a Cerreto sempre alle 9.30, a Zerba alle 11 e a Vezimo alle 11.

Val NURE

BETTOLA

Oggi: alle 8.45 al cimitero di Pradello, alle 9 al cimitero di Villanova, alle 9.45 al cimitero di Pieve di Revigozzo, alle 10 al cimitero di Leggio, alle 11 al cimitero di Bramaiano, alle 11 al cimitero di Calenzano, alle 12.30 al cimitero di Rigolo, alle 14.15 al cimitero di San Bernardino, alle 14.30 al cimitero di Groppo Ducale, alle 15.15 al cimitero di San Giovanni.

Domani: alle 9 al cimitero di Roncovero, alle 10 al cimitero di Vigolo, alle 11 al cimitero di Rossoreggio, alle 14.30 al cimitero di Ebbio, alle 15 a Olmo messa in chiesa e processione al cimitero con benedizione delle tombe. Il 9 novembre: in santuario alle 8.30 e alle 11, al cimitero di Recesio alle 9.30, alle 14.30 al cimitero di Montosero.

FARINI

Oggi: alle 10 a Boccolo Noce, alle 11 a Cogno San Bassano, alle 11.15 a Groppallo, alle 15 a Farini.

Domani: alle 10 a Cogno San Savino, alle 11 a Pradovera, alle 11.15 a Mareto, alle 14.30 a Montereggio.

FERRIERE

Oggi: alle 9 al cimitero di Curletti, alle 10 al cimitero di Grondone, alle 11 al cimitero di Ciregna, alle 11 messa al cimitero di Brugneto. Alle 15 sarà celebrata la messa al cimitero sia a Castelcanafurone sia a Ferriere, alle 16 la messa al cimitero di Rocca.

Domani: Alle 8.30 messa al cimitero di Solaro, alle 9.30 al cimitero di Cerreto Rossi, alle 9.30 liturgia della Parola in chiesa a Castagnola cui seguirà la visita al cimitero, alle 10 messa al cimitero di Canadello, alle 10.30 messa in chiesa a Ferriere, alle 10.30 a Cattaragna liturgia della Parola cui seguirà la visita al cimitero, alle 11 messa al cimitero di Gambaro, alle 11.30 a Salsominore liturgia della Parola cui seguirà la visita al cimitero, alle 14.30 messa al cimitero di San Gregorio, alle 15 messa nella chiesa di Centenaro, alle 15.30 al cimitero di Cassimoreno.

Il 9 novembre alle 9.30: messa in chiesa a Centenaro, alle 10.30 a Ferriere in chiesa, alle 11.30 al cimitero di Casaldonato.

PODENZANO

Oggi: alle 15 celebrazione della messa al cimitero di Altoè.

Domani: alle 10 celebrazione della messa al cimitero di Podenzano e allo stesso orario al cimitero di Turro, alle 15 messa al cimitero di Verano.

Il 9 novembre: messa al cimitero di Turro alle 10.30 e alle 15 al cimitero di Podenzano.

PONTEDELLOLIO

Oggi: a Castione messa al cimitero alle 9, alle 14.30 messa al cimitero di Riva, alle 15 messa al cimitero di Torrano, alle 16 messa al cimitero di Pontedellolio.

Domani: a Pontedellolio messa alle 10 nella chiesa di San Giacomo, alle 11.15 messa in chiesa a Riva, alle 15 messa al cimitero di Biana, alle 15 messa al cimitero di Folignano.

A Cassano e Sarmata saranno celebrate le messe al cimitero il 9 novembre alle 15.

PONTENURE

Oggi: alle 8 e alle 10.30 messa in chiesa a Pontenure, alle 15 si recita il rosario al cimitero di Pontenure cui seguirà la messa alle 15.30. Alle 15 messa al cimitero di Paderna. Alle 9 celebrazione della Parola nella chiesa di Muradello, dove una messa sarà celebrata anche il 9, con benedizione delle tombe.

Domani: alle 8 in chiesa a Pontenure, alle 9.30 messa in chiesa in suffragio dei caduti di tutte le guerre, alle 15 si recita il rosario al cimitero Pontenure dove sarà celebrata la messa alle 15.30. Alle 9.30 messa in chiesa a Paderna, alle 11 messa nella chiesa di Valconasso. Alle 9 celebrazione in chiesa a Muradello.

SAN GIORGIO

Oggi: alle 10 la messa sarà celebrata al cimitero di Ronco, alle 11 messa al cimitero di Viustino, alle 15 al cimitero di San Giorgio.

Domani: alle 8.30 la messa al cimitero di San Giorgio, alle 10 al cimitero di Corneliano, alle 11 al cimitero di San Giorgio, alle 15 al cimitero di Centovera.

VIGOLZONE

Oggi: alle 9.30 messa al cimitero di Veano, alle 10.30 messa al cimitero di Carmiano, alle 11 messa al cimitero di Villò, alle 11 messa al cimitero di Vigolzone, alle 14.30 messa al cimitero di Albarola, alle 17 messa nella chiesa di Grazzano Visconti.

Domani: alle 8 messa al cimitero di Grazzano, alle 11 al cimitero di Vigolzone, alle 15 al cimitero di Bicchignano, alle 17 nella chiesa di Vigolzone. Il 9: alle 9 a Chiulano, alle 10.15 nella chiesa di Villò, alle 11.15 nella chiesa di Vigolzone, alle 14.45 recita del rosario al cimitero di Vigolzone, alle 15.30 messa al cimitero di Grazzano.

Val d'Arda

CADEO

Oggi: alle 9 messa in chiesa a Cadeo; alle 10 in chiesa a Fontana Fredda; alle 11 messa in Santuario a Roveleto; al cimitero di Roveleto rosario alle 14.30 e messa alle 15; alle 15.30 messa al cimitero di Saliceto.

Domani: alle 9 messa in chiesa a Cadeo; alle 10 messa in chiesa a Fontana Fredda; alle 11 messa al cimitero di Roveleto; alle 11 messa al cimitero di Saliceto.

CARPANETO

Oggi: a Carpaneto messa in chiesa alle 7.30, 9 e 10.30 e al cimitero ore 15; alle 8.30 messa al cimitero di Montanaro; alle 9 messa in chiesa a Magnano; alle 9.30 messa al cimitero di Travazzano; alle 10 messa al cimitero di Zena; alle 10.30 messa in chiesa a Badagnano; alle 11.15 messa al cimitero di Celleri; alle 14.30 messa al cimitero di Chero; alle 15.30 messa al cimitero di Rezzano; alle 15.30 messa al cimitero di Ciriano.

Domani: a Carpaneto messa in chiesa alle 7.30, 9 e 11.30, al cimitero alle 15; ore 11.30 messa in chiesa a Ciriano.

GROPPARELLO

Oggi: ore 9 messa al cimitero di Obolo; ore 11 al cimitero di Groppovisdomo; ore 11 al cimitero di Montechino; ore 14.30 al cimitero di Castellana; ore 15 al cimitero di Gusano; ore 15 messa in chiesa a Veggiola; ore 15.15 al cimitero di Gropparello.

Domani: ore 14.30 messa al cimitero di Castellana, ore 15 al cimitero di Sariano; ore 15 messa in chiesa a Tavasca; ore 15.15 al cimitero di Gropparello.

CASTELL'ARQUATO

Oggi: a Castellarquato messa al cimitero alle 15.30, nella chiesa della Sacra Famiglia alle 17.30; a Vigolo Marchese messa al cimitero alle 14.30. Domenica: a Castellarqauto messa in Sacra Famiglia alle 9.30 e in Collegiata di Santa Maria Assunta alle 11; a Vigolo messa in chiesa alle 11.

Domani: a Fiorenzuola messa alle 9 e 11.15 in Collegiata di San Fiorenzo e alle 10 in chiesa Scalabrini; alle 9 messa in chiesa a Baselica; al cimitero di Fiorenzuola rosario e benedizione delle tombe alle 15 e celebrazione dell’eucarestia alle 15.30; alle 15.30 eucarestia e benedizione delle tombe a San Protaso. Domenica a Fiorenzuola: messa in Collegiata alle 9, alle 10 e alle 11.15; messa allo Scalabrini alle 10; in Collegiata recita del rosario alle 17 e messa alle 18.

ALSENO

Oggi: alle 10 messa in chiesa ad Alseno; alle 11 in chiesa a Castelnuovo Fogliani.

Domani: ad Alseno messa in chiesa alle 10 e al cimitero alle 15.30; a Castelnuovo messa in chiesa alle 11 e liturgia della parola al cimitero alle 15.30.

LUGAGNANO

Oggi: a Lugagnano messa in chiesa S. Zenone alle 9 e 11, al cimitero alle 15; messa in chiesa a Diolo alle 9; messa al cimitero di Prato alle 10; messa al cimitero di Chiavenna alle 15.

Domani: a Lugagnano messa in chiesa S. Zenone alle 9 e 11, al cimitero alle 15; alle 10 messa in Chiavenna e in chiesa a Montezago; alle 15 messa al cimitero di Diolo.

VERNASCA

Oggi: messa alle 11.15 al cimitero di Vernasca; alle 9 al cimitero di Castelletto; alle 10.15 al cimitero di Vezzolacca, alle 15 al cimitero di Borla. Domenica: messa alle 15 al cimitero di Vernasca; alle 9 al cimitero di Castelletto; alle 10.15 al cimitero di Borla; alle 10.15 al cimitero di Vezzolacca.

Bassa Piacentina

CAORSO

Oggi: ore 10, messa in chiesa a Caorso e a Roncarolo; ore 11 messa al cimitero di Fossadello e in chiesa a Zerbio; ore 14.30 messa al cimitero di Roncarolo; ore 15 messa al cimitero (parte vecchia) a Caorso e al cimitero di Muradolo.

Domani: ore 10 messa al cimitero di Roncarolo; ore 10.30 messa al cimitero (parte nuova) a Caorso; ore 11 messa al cimitero di Fossadello e al cimitero di Zerbio; ore 15 messa la cimitero di Muradolo; ore 18 messa in chiesa a Caorso.

CORTEMAGGIORE

Oggi: ore 10 messa al cimitero di San Martino in Olza; ore 11 messa in chiesa a Cortemaggiore; ore 15 messa al cimitero di Chiavenna Landi e al cimitero di Cortemaggiore.

Domani: ore 10 messa in chiesa a Chiavenna Landi e al cimitero di San Martino in Olza; ore 11 messa in chiesa a Cortemaggiore; ore 15 messa al cimitero di Cortemaggiore.

SAN PIETRO IN CERRO

Oggi: ore 10.30 messa in chiesa a Polignano; ore 15 messa al cimitero a San Pietro in Cerro.

Domani: ore 10.30 messa al cimitero a Polignano; ore 15 messa al cimitero a San Pietro in Cerro.

BESENZONE

Oggi: ore 9 messa al cimitero di Bersano; ore 11 messa al cimitero di Mercore; ore 15 messa al cimitero di Besenzone.

Domani: ore 9 messa al cimitero di Bersano; ore 11 messa al cimitero di Mercore; ore 15 messa al cimitero di Besenzone.

MONTICELLI

Oggi: ore 9 messa in chiesa ad Olza; ore 10.30 messa alla chiesa del cimitero di Monticelli; ore 11 messa in chiesa a San Nazzaro; ore 16 messa alla chiesa del cimitero di Monticelli (messa delle 17 sospesa); ore 16 rosario al cimitero di Olza.

Domani: ore 9 messa al cimitero di Olza; ore 10.30 messa alla chiesa del cimitero di Monticelli e al cimitero di Fogarole; ore 11 messa al cimitero di San Nazzaro (la messa in chiesa è sospesa); ore 16 messa in chiesa al cimitero di Monticelli.

CASTELVETRO

Oggi: ore 8.30 messa in chiesa a Croce Santo Spirito; ore 10.30 messa in chiesa a Croce Santo Spirito; ore 14.30 messa al cimitero di San Giuliano; ore 15 messa al cimitero di San Pedretto.

Domani: ore 8.30 messa in chiesa a Croce Santo Spirito; ore 10.30 messa in chiesa a Croce Santo Spirito; ore 11.15 messa al cimitero di San Giuliano; ore 15 messa al cimitero di San Pedretto.

VILLANOVA

Oggi: ore 9 messa in chiesa a Cignano; ore 15.30 messa al cimitero di Villanova.

Domani: ore 9 messa in chiesa a Cignano; ore 10 messa al cimitero di Villanova; ore 14 messa al cimitero di Sant’Agata; ore 15.30 messa al cimitero di Soarza.