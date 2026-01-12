Ubriaco in cuccetta aggredisce ferroviere: Intercity fermato a Piacenza

Un passeggero visibilmente ubriaco ha aggredito l’addetto alle cuccette di un Intercity in arrivo da Milano e diretto a sud, costringendo il capotreno a fermare il treno a Piacenza e a chiamare la polizia. Il ferroviere ha riportato lievi contusioni ed è stato medicato in ospedale.

L’episodio è avvenuto sabato sera intorno alle 23.30, quando l’addetto ha chiesto il biglietto a un cinquantenne italiano che riposava in cuccetta. L’uomo ha mostrato un biglietto standard e, informato che avrebbe dovuto sedersi in poltrona, ha reagito con violenza, aggredendo il ferroviere e opponendo resistenza anche agli altri addetti.

All’arrivo della polizia l’uomo ha tentato di colpire gli agenti, ma è stato immobilizzato e portato in questura.