La metalmeccanica sfida la crisi: oltre 90 espositori a Piacenza Expo

Ha aperto i battenti a Piacenza Expo la seconda edizione di Metal Materia, il salone dedicato alle piccole e medie imprese della metalmeccanica e della metallurgia. Oltre 90 espositori provenienti da tutta Italia, tra aziende, centri di ricerca, associazioni di categoria ed enti di formazione, si sono dati appuntamento per confrontarsi sulle innovazioni tecnologiche, sull'evoluzione dei mercati e sulle sfide che attendono il comparto.

La manifestazione, inaugurata oggi, 5 novembre, è organizzata da Piacenza Expo con il contributo di un tavolo tecnico che riunisce le principali associazioni di categoria del settore.

«Curiosità e coraggio per affrontare le difficoltà»

«Questa fiera vuole fornire nuove risposte alle nostre aziende, mettendole a confronto, facendole dialogare e offrendo momenti di approfondimento di alto contenuto tecnico», ha spiegato il presidente di Piacenza Expo, Davide Villa, durante l'inaugurazione.

Villa ha richiamato le difficoltà che stanno attraversando le imprese, tra tensioni geopolitiche e continui aumenti dei costi dell'energia e delle materie prime. «Occorrono curiosità e coraggio», ha sottolineato, indicando in Metal Materia un'occasione concreta per affrontare queste sfide grazie alla collaborazione tra Piacenza Expo e le associazioni di categoria.

Imprese, ricerca e formazione a confronto

Tra gli stand si incontrano imprenditori, operatori professionali, rappresentanti delle associazioni e protagonisti della filiera produttiva. Al centro della manifestazione ci sono nuove tecnologie, macchinari, tendenze industriali e prospettive di mercato, con l'obiettivo di favorire lo scambio di competenze e creare opportunità di collaborazione.

Al taglio del nastro, accanto a Villa e al consigliere di Piacenza Expo Fabio Maggi, erano presenti l'assessore comunale al Bilancio Gianluca Ceccarelli, la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, il presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti con il direttore Luca Groppi, la presidente provinciale di Cna Cristiana Crenna, la direttrice di Libera Artigiani Elena Chimisso e il presidente del Gruppo giovani di Confapi Industria Piacenza Marco Solari.

In fiera anche gli studenti piacentini

La prima giornata ha visto anche la partecipazione di numerosi studenti, a testimonianza dell'attenzione rivolta al rapporto tra scuola e mondo produttivo.

Tra i visitatori, ragazzi del liceo Respighi, che hanno preso parte a un laboratorio Stem curato da Art-Er, CShark, Artù Aps e Musp Tecnopolo di Piacenza, oltre agli studenti del Volta, dell'Isii Marconi, del Don Orione e dell'Its Maker Academy Piacenza.

Metal Materia proseguirà domani, venerdì 6 novembre, a Piacenza Expo, con orario continuato dalle 9.30 alle 17.30.