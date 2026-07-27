Pedone 49enne investito da un'auto in via Taverna

Un 49enne è stato investito da un'auto stamattina in via Taverna a Piacenza. L'incidente è avvenuto attorno alle 7 e 20 mentre l'uomo stava percorrendo a piedi la strada.

Per cause in corso di accertamento un'auto l'ha urtato e per lui si sono resi necessari i soccorsi.

Dopo le prime cure ricevute sul posto è stato portato al vicino Pronto soccorso. Da quanto si è appreso, nonostante alcune serie ferite riportate, non è considerato in pericolo di vita. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell'ordine.