Un centro direzionale alla Baia del Re, tre palazzi cilindrici destinati a uffici

Un centro direzionale distribuito su tre edifici a pianta cilindrica collegati tra di loro - uno di quattro piani fuori terra, il secondo di cinque, il terzo di sei - per una superficie edificabile complessiva pari a 6.400 metri quadrati. E’ il progetto che si sta facendo strada relativamente a un terreno di 4mila metri quadrati tra via Spazzali, via Madre Teresa di Calcutta e via Macellari, nell’ambito della Baia del Re a Piacenza, il quartiere nato vent’anni fa sulle ceneri dell’ex cementificio Unicem.

Lo ha presentato l’estate scorsa in Comune l’impresa piacentina Barocco costruzioni per conto della proprietà Unicalcestruzzi spa e in questi giorni ha avuto il parere favorevole della Conferenza dei servizi, l’organismo che riunisce tutti gli enti, a partire da Palazzo Mercanti, chiamati a valutare i vari aspetti di conformità dell’opera, la sua sostenibilità e in definitiva l’interesse pubblico.