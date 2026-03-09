Un giovane in sella a una bici rosa scippa la collanina a una passante

Attimi di paura in via Damiani, dove l’altra sera una donna è stata scippata mentre passeggiava. Uno sconosciuto l'ha strattonata sottraendole una collanina che per lei aveva un grande valore affettivo, lasciandola sotto shock. Secondo i testimoni, l’autore del gesto sarebbe un giovane di circa vent'anni, con pantaloni neri e zainetto, in sella a una bicicletta rosa da donna. L’uomo era stato visto aggirarsi nei giardinetti vicino al campo da calcetto della zona.

Le forze dell’ordine, insieme ai gruppi di vicinato, invitano i cittadini a collaborare, segnalando eventuali avvistamenti, e mantenere alta l'attenzione soprattutto nelle ore serali.