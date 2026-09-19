Un piacentino su tre percepisce redditi da pensione

Nella provincia di Piacenza, su un totale di 224.896 contribuenti, quasi 80 mila percepiscono redditi da pensione, pari al 35,20% contro il 34,32% dell’Emilia-Romagna e il 33,93% nazionale. Sono i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi ai redditi 2024, dichiarati nel 2025, che arrivano ad un ammontare complessivo di euro 1.761.464. Nella classifica generale dei 48 comuni della provincia piacentina, Piacenza è quello con pensione media più alta (25.715,87 euro), Morfasso chiude la classifica con la media più bassa (15.205,26 euro). Dopo il capoluogo, al secondo posto spicca Gazzola che, oltre a essere il comune più ricco della provincia, apprendiamo che a buona parte dello stesso contribuiscono proprio i pensionati con un reddito medio di 24.744 euro.

«In provincia di Piacenza oltre un contribuente su tre percepisce redditi da pensione, una componente fondamentale dei redditi delle famiglie e dell’economia del territorio. Tutelare le pensioni significa difendere anche la capacità di spesa e l’autonomia delle persone. Questi numeri ci chiedono di tenere insieme le generazioni» è il commento del segretario della Cgil Ivo Bussacchini. «Il sostegno economico dei genitori e dei nonni non può sostituire il diritto dei giovani a un lavoro stabile, a salari dignitosi e a una casa accessibile. La precarietà di oggi rischia di tradursi in pensioni insufficienti domani: per questo lavoro e previdenza devono essere affrontati insieme».