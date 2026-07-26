Una casa per gli appassionati di Harley-Davidson

Non è soltanto una concessionaria che apre i battenti. È un luogo che promette di diventare casa per una comunità che sulle due ruote ha costruito amicizie, viaggi, ricordi e uno stile di vita. Piacenza entra ufficialmente nella mappa di Harley-Davidson con l’inaugurazione della nuova concessionaria alla Veggioletta, un traguardo atteso da anni dagli appassionati e reso possibile dall’investimento della famiglia Ponginibbi, che ha scelto di credere in uno dei marchi più iconici al mondo.

L’avventura era iniziata nei mesi scorsi con l’apertura del temporary shop, una sorta di antipasto di quello che sarebbe arrivato. Da oggi, invece, il sogno prende definitivamente forma. Per la prima volta Harley-Davidson ha una casa stabile anche a Piacenza, offrendo un nuovo punto di riferimento agli harleysti di un territorio molto più ampio, destinato ad attirare motociclisti da tutto il Nord Italia.

L’inaugurazione è stata quella delle grandi occasioni. Fin dalle prime ore della giornata la Veggioletta si è trasformata in una distesa di cromature scintillanti, serbatoi lucidi e motori dal rombo inconfondibile. Sono arrivate Harley di ogni epoca: modelli storici conservati con cura quasi maniacale, moto che raccontano decenni di viaggi, accanto alle ultime novità della casa di Milwaukee. «Sono entusiasta - ha detto Giacomo Ponginibbi, anch’egli appassionato delle due ruote - questo non è solo un progetto imprenditoriale. Il nostro intento è sempre stato quello di creare anche un punto di riferimento per questa comunità».