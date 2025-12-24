Una targa per i trent'anni della Placentia Marathon
Sarà posta martedì 6 gennaio tra lo stadio Garilli e lo stadio Beltrametti dall'Asd Placentia in collaborazione con il Comune di Piacenza.
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Un'immagine d'epoca della Placentia Marathon- © Libertà/Gabriele Faravelli
Martedì 6 gennaio, presso Largo Anguissola tra lo Stadio Garilli e lo Stadio Beltrametti, l’ASD Placentia, in collaborazione con il Comune di Piacenza, inaugurerà una targa commemorativa per ricordare il 30° anniversario della 1^ Placentia Marathon, la storica “Maratona Bianca” del 6 gennaio 1996. Dal 1996 al 2014, per diciotto anni consecutivi, proprio da questo punto della città hanno preso il via la maratona e tutti gli eventi collegati. Nel corso degli anni il percorso cambiò più volte per esigenze tecniche, ma si stima che fino al 2014 oltre 54.000 persone abbiano vissuto in questo luogo l’attesa e l’emozione del colpo di pistola che dava ufficialmente il via alla gara. La targa verrà inaugurata alle ore 9.30, attraverso un QR code sarà possibile consultare classifiche, fotografie e articoli di stampa di tutte le edizioni. Durante la cerimonia verranno inoltre diffusi alcuni momenti significativi della radiocronaca originale del 1996. Grazie alla collaborazione con il quotidiano “Libertà” sono stati archiviati oltre 200 file tra articoli e fotografie che documentano la storia della manifestazione, l’obiettivo è arrivare a una ricostruzione completa per l’edizione 2027 quando si svolgerà la 30ª edizione, si invitano quindi a collaborare i piacentini che hanno partecipato alla prima edizione e alle successive: chiunque disponga di fotografie, video o materiali d’archivio è invitato a condividerli scrivendo a [email protected].