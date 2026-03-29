Una ventenne in ospedale dopo vodka e Xanax: malore ad un ritrovo vicino al ponte sul Po

Un’intera bottiglia di vodka e diverse pastiglie ingerite in poche ore: così una giovane poco più che maggiorenne è finita al pronto soccorso di Piacenza dopo un malore legato a un mix di alcol e farmaci che l’ha portata a uno stato di incoscienza riconducibile a coma etilico e farmacologico.

L’episodio è avvenuto nei pressi del ponte sul Po, dove una decina di giovani si era ritrovata sabato per trascorrere la serata. Secondo quanto ricostruito, la ventenne avrebbe bevuto una bottiglia di vodka e assunto sei compresse di Xanax, perdendo conoscenza in breve tempo. I presenti hanno subito dato l’allarme.

La ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale dal 118, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile per ricostruire l’accaduto. Non emergono responsabilità di terzi.

Dopo le cure, la giovane si è fortunatamente ripresa e non è in pericolo. Resta però la preoccupazione per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi e che potrebbe riflettere un disagio profondo.

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