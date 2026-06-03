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Uomo sotto il trattore: è grave

Incidente sul lavoro vicino a Carpaneto

Redazione Online
|2 ore fa
Uomo sotto il trattore: è grave
1 MIN DI LETTURA
Incidente sul lavoro a Valle di Segola, a pochi chilometri da Carpaneto. Mentre svolgeva la sua attività, un uomo è finito sotto il trattore che stava guidando.
È al momento in gravissime condizioni. 

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