Uomo sotto il trattore: è grave
Incidente sul lavoro vicino a Carpaneto
Redazione Online
|2 ore fa
Incidente sul lavoro a Valle di Segola, a pochi chilometri da Carpaneto. Mentre svolgeva la sua attività, un uomo è finito sotto il trattore che stava guidando.
È al momento in gravissime condizioni.
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