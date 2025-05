Variante stradale Rivergaro-Cernusca: 13 ditte in corsa per l'appalto

Si è chiusa l'8 aprile la gara per individuare la ditta chiamata a fare il progetto esecutivo e poi i maxi lavori della variante stradale Rivergaro-Cernusca, lungo la Statale 45. E ora finalmente si sa che a farsi avanti sono state tredici società da tutta Italia, ciascuna con la propria offerta, per l’opera di undici chilometri stimata - documenti di Anas alla mano - in più di 142 milioni di euro.

La commissione giudicatrice dovrà terminare le sue attività di valutazione entro il 28 luglio. I lavori, una volta affidati, dovrebbero durare cinque anni e saranno “doppi”: si procederà infatti sia da Cernusca (rotonda di Perino) che da Rivergaro (Bellaria), in contemporanea.