«Via i bus dal Corso di Castel San Giovanni»: giovedì si valuta lo stop definitivo

Via i bus da corso Matteotti a Castel San Giovanni? Giovedì 26 febbraio questa ipotesi verrà valutata durante una riunione tra tecnici di Seta e tecnici degli uffici comunali. La riunione servirà a valutare le alternative possibili rispetto all’attuale percorso seguito dai mezzi di trasporto pubblico della linea E11 Borgonovo – Castel San Giovanni – Piacenza. Si tratta dei bus che ogni giorno transitano anche lungo la via centrale della città, corso Matteotti, ed il cui peso è tra i maggiori imputati del continuo distacco dei sampietrini che lastricano il selciato.

«Giovedì – annuncia l’assessore all’urbanistica e vicesindaco Giovanni Cattanei – tecnici di Seta e tecnici del Comune si incontreranno per valutare la fattibilità di ipotesi alternative». Oltre alla soppressione totale c’è un’altra ipotesi, che pare però meno percorribile. È quella che vedrebbe transitare i bus lungo viale Amendola, piazza Olubra, via Marconi, piazza XX Settembre e via De Amicis per poi svoltare a destra al semaforo all’incrocio con viale Fratelli Bandiera. Questa opzione presenta però diverse criticità. Venuta meno questa ipotesi, resterebbe quella di una sola fermata in piazzale Gramsci.