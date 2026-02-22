«Via i bus dal Corso di Castel San Giovanni»: giovedì si valuta lo stop definitivo
L'obiettivo del Comune è limitare il continuo distacco dei sampietrini. Sul tappeto l'eventualità di una sola fermata in piazzale Gramsci. All'esame, anche se sembra meno percorribile, la possibilità di un tracciato alternativo in centro
Mariangela Milani
|1 ora fa
A piazzale Gramsci di Castel San Giovanni potrebbe restare l'unica fermata
Via i bus da corso Matteotti a Castel San Giovanni? Giovedì 26 febbraio questa ipotesi verrà valutata durante una riunione tra tecnici di Seta e tecnici degli uffici comunali. La riunione servirà a valutare le alternative possibili rispetto all’attuale percorso seguito dai mezzi di trasporto pubblico della linea E11 Borgonovo – Castel San Giovanni – Piacenza. Si tratta dei bus che ogni giorno transitano anche lungo la via centrale della città, corso Matteotti, ed il cui peso è tra i maggiori imputati del continuo distacco dei sampietrini che lastricano il selciato.
«Giovedì – annuncia l’assessore all’urbanistica e vicesindaco Giovanni Cattanei – tecnici di Seta e tecnici del Comune si incontreranno per valutare la fattibilità di ipotesi alternative». Oltre alla soppressione totale c’è un’altra ipotesi, che pare però meno percorribile. È quella che vedrebbe transitare i bus lungo viale Amendola, piazza Olubra, via Marconi, piazza XX Settembre e via De Amicis per poi svoltare a destra al semaforo all’incrocio con viale Fratelli Bandiera. Questa opzione presenta però diverse criticità. Venuta meno questa ipotesi, resterebbe quella di una sola fermata in piazzale Gramsci.
