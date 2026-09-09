Viola il divieto di avvicinarsi e danneggia la porta di casa della moglie: 44enne arrestato

Era sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie con l’applicazione del braccialetto elettronico, ma si sarebbe recato ugualmente presso l’abitazione della donna, dove avrebbe danneggiato la porta d’ingresso. Un italiano di 44 anni è stato rintracciato dalla Squadra Mobile di Piacenza e arrestato in seguito all’aggravamento della misura cautelare disposto dall’autorità giudiziaria.

Tutto è iniziato nella tarda serata di domenica 6 settembre, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata presso un’abitazione dopo la segnalazione di urla provenienti dall’interno.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato il danneggiamento della porta d’ingresso. Nell’abitazione si trovavano soltanto la moglie dell’uomo e i tre figli minori, mentre il 44enne si era già allontanato.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era stato condannato per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie ed era sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.

Il 44enne è stato quindi rintracciato ieri, martedì 8 settembre, dalla Squadra Mobile. L’autorità giudiziaria, con un’ordinanza, ha disposto l’aggravamento della precedente misura non custodiale, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi accompagnato alla Casa circondariale di Piacenza.

La Questura precisa che gli esiti dell’indagine vengono comunicati nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.