Violenza di genere, entra nel vivo il progetto della Provincia

Il progetto “Il rispetto tiene banco” entra nel vivo nelle scuole superiori di Piacenza, coinvolgendo centinaia di studentesse e studenti in un percorso dedicato alla prevenzione della violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto. L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Piacenza e finanziata dalla Regione Emilia‑Romagna, con la collaborazione di CIPM Emilia, Centro Antiviolenza “La città delle donne”, Piacenza Network Aps e dell’artista urbano Antonio Cotecchia. Il percorso è ivolto alle classi terze e quarte degli istituti secondari della provincia di Piacenza (istituti Cassinari-Tramello, ISII Marconi, Volta di Castel San Giovanni e San Colombano di Bobbio).

Il progetto si sviluppa in tre fasi: il Laboratorio Formativo, già avviato nelle classi, aiuta gli studenti a riconoscere le diverse forme di violenza – fisica, psicologica, economica e stalking – e a decostruire stereotipi e pregiudizi radicati nel quotidiano. Da oggi parte il Laboratorio Podcast, ospitato all’ISII Marconi e a Bobbio, che insegna ai ragazzi a usare la voce e il linguaggio per raccontare temi sociali con consapevolezza. Seguirà il Laboratorio Artistico, dedicato alla produzione di opere visive pensate come strumenti di sensibilizzazione.

Il percorso culminerà il 25 novembre 2026, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con la presentazione pubblica dei podcast e delle opere artistiche.