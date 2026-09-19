Vittime della strada, commemorazione al Pilastro: 29 morti in un anno nel Piacentino
Ritrovo alle 16 di domenica 20 settembre rdavanti al Cristo della Strada, poi la messa presieduta dal vescovo Cevolotto. Un ricordo particolare per monsignor Paolo Ghizzoni, morto 40 anni fa in un incidente.
Mariangela Milani
|7 ore fa
Il ritratto del vescovo Paolo Ghizzoni che si trova all'interno del santuario del Pilastro di Gragnanino
Domenica 20 settembre al santuario del Pilastro di Gragnano si ricordano tutte le vittime della strada: 29 quelle contate negli ultimi 12 mesi sulle strade piacentine.
Alle 16 il ritrovo è davanti alla statua del Cristo della Strada, a lato del santuario del Pilastro. A seguire il vescovo monsignor Adriano Cevolotto presiederà la messa, animata dal coro di Santa Maria di Campagna diretto dal maestro Giuseppe Esposito.
Quest’anno la celebrazione sarà dedicata in modo particolare a monsignor Paolo Ghizzoni, vescovo di San Miniato originario di Arcello di Pianello, scomparso 40 anni fa in un incidente stradale. L’olio che alimenta la lampada votiva, accesa per la prima volta proprio da monsignor Ghizzoni nel 1969, sarà offerto dal Comune di Bobbio.
La celebrazione non sarà soltanto un momento per commemorare i defunti, ma anche un’occasione per mostrare vicinanza alle famiglie e richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza stradale.