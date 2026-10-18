Ziano, debutta “7 Colli di Libri diVini”: cinque incontri tra scrittori, cultura e vino
La nuova rassegna itinerante parte domenica 25 ottobre dalla biblioteca comunale con Mauro Beltrami. Appuntamenti fino al 29 novembre nelle frazioni e nelle cantine del territorio.
Mariangela Milani
|1 ora fa
Parte domenica prossima, 25 ottobre, “7 Colli di Libri diVini”, prima edizione di una rassegna culturale itinerante. L’iniziativa, curata dalla biblioteca comunale Carla Carloni, gestita da Officine Gutenbeger, prevede 5 incontri itineranti
Si parte domenica 25 ottobre alle 16,30 dal comune capoluogo con ospite, nella sala polivalente della biblioteca comunale, l’autore Mauro Beltrami in dialogo con Flavio Della Croce, storico medico di famiglia.
Domenica 8 novembre alle 16,30 ci si sposterà nell’azienda Torre Fornello di Fornello di Ziano per incontrare l’autrice piacentina Martina Picca e il suo Storia dello chef stellato Georges Cogny.
A seguire sono previste altre dati mercoledì 18 novembre l’appuntamento alle 21, domenica 22 novembre a Vicobarone, e domenica 29 novembrea Seminò.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Pitbull azzanna un cagnolino e fugge tenendolo stretto tra i denti
2.
Rimangono a terra per tutta la notte, soccorsi dai carabinieri due ultranovantenni
3.
Chiude il cancello di fronte all’asilo: rivolta delle mamme
4.
Si conoscono sui social e si sposano due volte: la favola di Han e Davide tra Piacenza e Taiwan