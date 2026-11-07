Fiab Amolabici: «Il nuovo codice della strada non convince»

Fiab Amolabici di Piacenza presente nella mattinata di sabato 7 novembre in via XX Settembre con il proprio banchetto e il duplice obiettivo di tesserare nuovi associati (attualmente sono oltre 220), ma soprattutto di sensibilizzare la cittadinanza sul nuovo codice della strada che non convince.

«Nuovo schema di decreto che purtroppo ribalta completamente il sentire attuale comune europeo di dare la precedenza alla salvaguardia della vita, alla prevenzione degli incidenti e alla sostenibilità ambientale – ha spiegato Cristina Piacenza – l'esempio più eclatante è che il pedone, prima di attraversare, dovrà sincerarsi che l'automobilista lo abbia visto per tutto l'attraversamento pedonale, cosa davvero difficile e che darà adito a un sacco di contenziosi: come si farà in caso di collisione a posteriori dimostrare che non si era sincerato abbastanza? E poi in questo modo non si tutela l'utenza che non inquina, non fa rumore e non disturba. Per tutti questi motivi, e tanti altri, parteciperemo alla mobilitazione nazionale in programma per le giornate del 14 e 15 novembre. Noi puntiamo al 15 novembre perché sarà la Giornata nazionale in ricordo delle vittime di violenza della strada. Nei prossimi giorni comunicheremo esattamente come, ma ci faremo sentire in giro per la città in modo pacifico come utenti deboli».



