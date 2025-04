Pietre Scaglie, le rocce del Monte Nero che mandano in tilt la bussola

Pietre Scaglie: le rocce che mandano in tilt la bussola

Il Monte Nero, è un luogo affascinante non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la sua composizione geologica. L'area del versante meridionale di monte Nero, dove sgorga il rio Aveio, essendo costellata da una vasta lingua detritica, racconta una storia geomorfologica di grande importanza, rivelando il passato dinamico della montagna. Grazie al consiglio dell'esperto Giacomo Bracchi, visitiamo alcune formazioni rocciose particolari.

Queste rocce lherzolitiche, denominate Pietre Scaglie, sono molte interessanti perché essendo parte di antichi processi tettonici e metamorfici, hanno superfici fratturate e stratificate che ricordano delle scaglie. Questo aspetto conferisce alle rocce, una visione molto suggestiva.

La particolarità di queste rocce, che contengono la magnetite, può generare un proprio campo magnetico e, avvicinando la bussola alla roccia, l'ago reagisce a questo campo locale, causando deviazioni rispetto al normale nord magnetico, poi allontanando la bussola, l'ago ritorna nella sua giusta posizione.

Tra i paesaggi e il fascino delle antiche storie geologiche, il Monte Nero diventa un luogo dove natura e scienza si incontrano, svelando i segreti custoditi nelle sue pietre.