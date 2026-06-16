San Martino, nuova camminata ecologica per il decoro urbano

Il 5 giugno si celebra la Giornata internazionale dell’ambiente: per il secondo anno la Cooperativa San Martino ha deciso di rendere onore a questa ricorrenza con un atto concreto, un gesto che non aiuta solo l’ambiente, ma che si inserisce nelle iniziative a sostegno della città che la Coop porta avanti da sempre.

Sabato scorso un gruppo di soci di San Martino si è riunito per la seconda edizione della “Camminata ecologica”, una mattinata da trascorrere insieme, facendo del bene alla città.

Tra i volontari anche gli organizzatori Margherita Spezia (responsabile area welfare), l’ingegner Paola Merli (referente per la certificazione ambientale) e Salvatore Scafuto (referente Ufficio Soci).