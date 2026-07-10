Cade nel dirupo e abbaia tutta la notte: Il segugio si fa salvare e muore poco dopo

Pluto ha guaito ed abbaiato una notte intera per farsi trovare. Ha usato tutte le sue energie perché la sua famiglia riuscisse a raggiungerlo nel dirupo dove era caduto nel pomeriggio di martedì 7 luglio. Una notizia che ha fatto emozionare i social, dove in centinaia hanno gioito del ritrovamento. Ma se Manuela Pagani e il marito Davide Mussi lo hanno potuto riabbracciare, è stato solo per qualche ora. Lo sforzo compiuto dall’anziano segugio e i suoi problemi di salute dovuti all’età lo hanno debilitato tanto da spegnersi in poche ore nella mattinata di ieri.