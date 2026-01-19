Anno nuovo: beauty con abitudini nuove

Il 2026 si preannuncia come un anno che guarda con sempre maggiore interesse a una cura di sé più intelligente e mirata. Ringana, brand di bellezza e benessere austriaco da sempre attento a valori di massima efficacia e sostenibilità, e Miin Cosmetics, leader nella distribuzione di oltre 100 brand coreani, svelano i principali trend in fatto di skincare.

Cure Make Up Base illuminante, Korff

Skinimalism e Hybrid-Beauty

«Sono diversi anni che si sente parlare di una cosmesi fatta di meno prodotti, ma altamente performanti e su misura per ognuno. Quest’anno, in particolare, non si punta solo al minimalismo, ma saranno sempre più presenti sul mercato prodotti ibridi multifunzionali che uniscano con successo make-up e skincare per coniugare efficacia e semplicità rispondendo alle esigenze di uno stile di vita consapevole, che privilegia qualità e performance», svelano dal team Ringana.

Fresh Tinted Moisturizer, Ringana

Autenticità e Undetectable Face

«La tendenza si allontana dagli ideali di perfezione e si orienta verso un’autenticità individuale. Il look “Undetectable Face” punta a una freschezza naturale: pelle liscia e rimpolpata grazie a metodi delicati e prodotti che rafforzano la barriera cutanea e favoriscono il naturale glow invece di coprirlo», confermano da Ringana. «I milky toner sono un grande trend del momento nel panorama skincare: una nuova generazione di formule lattiginose, dalla texture più ricca e avvolgente. Questi toner lenitivi puntano, infatti, su una concentrazione elevata di attivi idratanti, come riso ed estratti vegetali, pensati per calmare le infiammazioni e rinforzare la barriera cutanea. I milky toner diventano il primo step verso l’effetto glass skin», spiegano da Miin Cosmetics.

Water Bank Geli Moisturizer, Laneige Lucent Facial Refiner, Aesop Siero Healthy Glow, Patyka Ma Créme Giorno, Ioma Skin Analyzer, Yepoda

Routine personalizzate tramite IA e analisi della pelle

«Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale rivoluzionano la skincare routine. Riconoscono ciò di cui la pelle ha realmente bisogno e raccomandano combinazioni di attivi su misura. Il desiderio di una bellezza individuale sostituisce definitivamente il principio del one size fits all», spiegano da Ringana.