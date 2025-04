Maternità, tra gioia e fatica. Stasera a "Star bene"

C'è un periodo della vita in cui una donna può provare una gioia immensa, ma anche tanta fatica. In cui può sentirsi invincibile e, un minuto più tardi, sopraffatta e spaventata. Stasera a "Star bene", la trasmissione scritta e condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in onda alle 21.00 su Telelibertà, si parla di maternità, che non è quella raccontata nelle foto patinate sui social. Ma è quella vera e reale, fatta di alti e bassi, di coraggio e fragilità, di amore incondizionato e di stanchezza. In studio affronteranno il tema: Renza Bonini, direttore di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Piacenza, Cristiana Pavesi, dirigente delle Professioni sanitarie - Area Materno infantile, Luigi Cavanna, primario dell'Area Medica della Casa di Cura di Piacenza, Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group.

maternità rappresenta un momento di grande trasformazione per una donna, un'esperienza unica che segna l'inizio di una nuova fase della vita, sia a livello fisico che psicologico. Il puerperio, che segue immediatamente il parto, è un periodo delicato e di grande vulnerabilità, durante il quale la madre deve affrontare cambiamenti profondi che coinvolgono il suo corpo, la sua mente e la sua relazione con il neonato. Le donne possono provare emozioni contrastanti, dalla gioia travolgente per l'arrivo del bambino alla fatica e all'ansia per la gestione del nuovo ruolo di madre. Il post parto, che si estende oltre il puerperio, può essere altrettanto complesso. Molte madri si trovano a fare i conti con le difficoltà di adattamento alla nuova routine. L'allattamento è un altro aspetto centrale di questo periodo, che segna un momento di intimità unica tra madre e bambino. Tutte le puntate complete di "Star bene" sono disponibili sul sito Liberta.it