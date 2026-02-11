Con “Grazie, Signora Thatcher” ritorna Scarpette Rosse
Barbara Belzini
|3 ore fa
Questa sera alle 21 ricomincia Scarpette Rosse, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto dalla giornalista e critica cinematografica Barbara Belzini. La nuova stagione si chiama “Grazie, Signora Thatcher” ed è dedicata alla cinematografia britannica. Il primo titolo in rassegna è “Wilde”, film del 1997 firmato da Brian Gilbert: si tratta di un’opera biografica, che racconta la vita del grande scrittore irlandese Oscar Wilde.
