Con “Grazie, Signora Thatcher” ritorna Scarpette Rosse

Questa sera alle 21 ricomincia Scarpette Rosse, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto dalla giornalista e critica cinematografica Barbara Belzini. La nuova stagione si chiama “Grazie, Signora Thatcher” ed è dedicata alla cinematografia britannica. Il primo titolo in rassegna è “Wilde”, film del 1997 firmato da Brian Gilbert: si tratta di un’opera biografica, che racconta la vita del grande scrittore irlandese Oscar Wilde.