Lugagnano, il Comune scarica Massimo Boldi. L’evento è annullato

Ieri pomeriggio l’amministrazione comunale di Lugagnano ha comunicato al noto attore Massimo Boldi l’annullamento dell’evento al teatro Anna Barani, originariamente in programma per giovedì 5 febbraio.

È circolata sabato 18 gennaio, a livello nazionale, la notizia del comico Boldi rimosso dai tedofori della fiamma olimpica per via di una battuta definita sessista: l’attore, in un’intervista al Fatto Quotidiano (pubblicata il 17 gennaio) aveva detto di non essere sportivo ma di praticare solo gli aperitivi e gli incontri femminili. Boldi, nei giorni successivi, si è poi scusato dicendo che non voleva offendere le donne, e che la sua era solo una battuta. Visto il polverone e al fine di non alimentare ulteriori polemiche, già circolate in paese, l’amministrazione di Lugagnano ha quindi deciso di annullare l’evento: tutti coloro che hanno già acquistato i biglietti potranno ottenere il rimborso recandosi all’edicola Rigolli in piazza Castellana o nella Sartolibreria di piazza Sant’Ambrogio a Bettola.

Nel corso della serata al teatro Barani, oltre all’intervista a Boldi sul dietro le quinte di cinquant’anni di carriera, l’amministrazione avrebbe presentato lo stato dei lavori della Casa per la cultura, illustrando le modalità di raccolta fondi per sostenere l’acquisto degli arredi (visto che i 30mila euro a bilancio non sono sufficienti, come abbiamo riferito su Libertà del 13 gennaio). La futura Casa per la Cultura, i cui lavori valgono 840mila euro di cui 700mila di fondi regionali e 140mila da mutuo, sorge in via Piacenza da un fabbricato che era un ex deposito Acap degli anni ‘60. Dopo quanto successo, l’idea di associare il nome di Boldi alla cultura ha fatto insorgere polemiche tra alcuni cittadini di Lugagnano. Al momento, secondo quanto conosce Libertà, l’attore non avrebbe ancora dato risposta all’amministrazione.

Domenica 8 febbraio Boldi sarà invece ospite d’onore e testimonial della 12esima edizione del Gran Galà Amici del Cuore, ospitata dal teatro Municipale di Piacenza. Lì andrà in scena un cabaret e sul palco si alterneranno numerosi artisti, presentati da Gianluca De Angelis e Melita Toniolo: durante l’evento, verrà effettuata una donazione a favore di Progetto Vita Piacenza.