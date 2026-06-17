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“Scarpette Rosse”, il film “Local Hero scritto e diretto da Bill Forsyth

Per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico

Barbara Belzini
|2 ore fa
“Scarpette Rosse”, il film “Local Hero scritto e diretto da Bill Forsyth
1 MIN DI LETTURA
Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini, all’interno della rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, che omaggia il cinema britannico, propone la visione di “Local Hero”, un film del 1983 scritto e diretto dal britannico Bill Forsyth: presentato nella sezione Quinzaine des Realizateurs della 36esima edizione del Festival di Cannes, il film è diventato nel tempo un titolo di culto. Girato in piccole località della Scozia, che continuano a essere visitate dai fan, racconta una storia ecologista che vede come protagonista una comunità locale.

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