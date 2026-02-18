Liberta - Site logo
Scarpette Rosse, stasera il film "Ricomincio da noi” di Richard Loncraine

Alle 21, per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher” dedicata al cinema britannico

Barbara Belzini
|1 ora fa
Scarpette Rosse, stasera il film "Ricomincio da noi" di Richard Loncraine
1 MIN DI LETTURA
Un nuovo appuntamento con “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, dedicata al cinema britannico, questa sera alle 21 andrà in onda “Ricomincio da noi”, una commedia del 2017 diretta da Richard Loncraine che celebra le seconde occasioni.

