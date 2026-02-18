Scarpette Rosse, stasera il film "Ricomincio da noi” di Richard Loncraine
Alle 21, per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher” dedicata al cinema britannico
Barbara Belzini
|1 ora fa
Un nuovo appuntamento con “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema e condotto da Barbara Belzini: per la rassegna “Grazie, Signora Thatcher”, dedicata al cinema britannico, questa sera alle 21 andrà in onda “Ricomincio da noi”, una commedia del 2017 diretta da Richard Loncraine che celebra le seconde occasioni.