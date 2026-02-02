Cinque prodotti di bellezza provati e approvati che consiglio

Dall’esfoliazione coreana, al correttore che idrata la zona perioculare, tutti i migliori cosmetici da non perdere.

Per una pelle liscia

The Porefect Pad, Yepoda: dischetti tonici esfolianti con acqua di rose, AHA, BHA e PHA. Esfoliano, idratano e affinano la pelle. Sessanta dischetti a forma di cuore per combattere impurità, eccesso di sebo, imperfezioni e pori dilatati, ridare luce alla pelle spenta e con texture irregolare e ridurre l’iperpigmentazione. Il profumo è fresco e floreale, mentre la consistenza dei dischetti biodegradabili di cellulosa è morbida e con un design a doppia rete. Va passata, infatti, sul viso pulito la parte ruvida in modo da garantire una leggera esfoliazione. La pelle appare immediatamente più luminosa, uniforme e levigata, con una sottile luminosità e pori visibilmente ridotti, l’effetto è fresco e sano.

Addio occhiaie

Brightening & Hydrating Undereye Corrector Luxe By Nature, lavera: un prodotto a metà fra make up e trattamento, a base di ingredienti 100% naturali con acido ialuronico naturale, olio di mandorle bio e Eyeglorius™, attivo testato in vitro, che illumina e idrata, riducendo visibilmente occhiaie e discromie. Il sottotono rosa-albicocca neutralizza istantaneamente le ombre sotto gli occhi e l’applicatore in metallo è una vera goduria perché rinfresca istantaneamente donando una sensazione di leggerezza e di gonfiore ridotto. L’effetto è a lunga durata e le occhiaie sono ben coperte per tutta la giornata. Non appesantisce, è perfetto come base trucco delle palpebre, luminosissimo e leggero.

Capelli effetto specchio

Dream Blowout Glass™ 72HR Frizz Fighter, Joico: spray leave-in che controlla l’effetto crespo, riduce i capelli spezzati e protegge dai danni causati dallo styling a caldo fino a 204°C offrendo una lucentezza effetto specchio. Con alga marina ricca di vitamine e minerali, aiuta a fornire idratazione mirata e nutrienti essenziali, mentre la tecnologia SmartRelease® a rilascio continuativo con olio di rosa canina, arginina e cheratina aiuta a riparare, rinforzare e proteggere i capelli dagli effetti cumulativi dello styling quotidiano. Va vaporizzato generosamente su capelli puliti e tamponati per poi procedere con la piega da farsi con la spazzola per creare tensione e attivare al meglio il prodotto. L’effetto è davvero sorprendente, i capelli sono lucidi, profumati e in piega come appena usciti dal parrucchiere per più giorni.

Sos idratazione

Maschera Idratazione Profonda, Insìum: maschera usa e getta in fibra ecologica biodegradabile che in soli 15 minuti incrementa il naturale tasso di idratazione della pelle prevenendo segni di invecchiamento e imperfezioni. Con niacinamide che idrata, regolarizza la produzione di sebo e dona luminosità. L’acido jaluronico a diversi pesi molecolari promuove una profonda azione idratante mentre il pullulano forma un biofilm protettivo che promuove un effetto lifting immediato. Sostiene i livelli d’idratazione cutanea per un lungo periodo. Migliora la tonicità dei tessuti e riduce lo spessore e la profondità delle rughe. L’azione è immediata, la pelle appare subito più tonica, fresca, idratata e illuminata. Dopo l’uso della maschera, consiglio di non buttare la confezione prima di aver utilizzato tutto il siero rimasto all’interno.

Rinnovamento totale

Livingoldâge 28 Day Shock Treatment, Anne Möller: trattamento studiato affinchè in quattro settimane la pelle si rigeneri completamente. Ventotto giorni sono infatti la cornice temporale durante la quale le cellule cutanee, seguendo un ciclo cronobiologico naturale, si rigenerano. Per ogni settimana, perciò, è previsto l’utilizzo di un siero che agendo in maniera differenziata, va a rinnovare l’aspetto della pelle ripristinando vitalità, tono, luminosità e levigatezza. La fase 1 è dedicata al rinnovamento. Questo step prepara e trasforma la pelle per massimizzare i risultati delle fasi successive. La formula a doppia azione combina gluconolattone e un fitocomplesso esfoliante di origine naturale che accelera la capacità di rinnovamento cellulare del 71% e agisce su tutti gli strati dell’epidermide per stimolare la rigenerazione cutanea. La seconda fase è quella dell’ossigenazione. Il siero dedicato attiva la vitalità delle cellule per una pelle sana e ringiovanita. La sua formula, arricchita con un esclusivo complesso rivitalizzante ed energizzante a base di aminoacidi e minerali, fornisce energia alle cellule e ne favorisce il naturale ricambio. Come risultato, l’ossigenazione della pelle aumenta del +57% in sole 2 ore, la pelle spenta viene rivitalizzata e al contempo rafforzata l’azione della prima fase. La fase tre lavora sulla densità.

Il siero è multifunzionale e formulato con bakuchiol e bioretinolo, entrambi di origine naturale. Il primo combatte lo stress ossidativo, mentre il secondo è un efficace potenziatore del collagene, aiuta a ridurre la profondità delle rughe e a ripristinare la densità della pelle. Questa fase lavora per riattivare i meccanismi chiave che mantengono la pelle giovane, aumentando progressivamente la produzione di collagene. L’ultima fase è per attivare al massimo la luminosità. Il siero dedicato contiene biopeptidi naturali, che agiscono sulle rughe a 3 diversi livelli della pelle, e vitamina C, nella sua forma più stabile, per migliorare il tono e illuminare l’aspetto. I prodotti vanno applicati la sera e il giorno dopo è importante applicare sul viso, oltre ai propri trattamenti abituali, anche un SPF.