Cosmetici e momenti di relax, idee regalo per un San Valentino tra coccole e bellezza

1 A sorpresa

Valentine’s Glow Mystery Box, Pixie: beauty mystery box di San Valentino in edizione limitata che racchiude dieci prodotti iconici del marchio tra full-size e da viaggio, skincare e make-up a un prezzo speciale.

2 Biologico

Set Idratante Trio, Dr. Dermaluci Lab: rituale completo pensato per accompagnare la pelle dal mattino alla sera, ideale come regalo o come gesto di self-love. Il set comprende Siero alla vitamina C, Crema al Collagene e Siero al Retinolo, tre prodotti che lavorano in sinergia per migliorare luminosità, compattezza ed elasticità. La vitamina C protegge e illumina, il collagene idrata e sostiene la pelle, mentre il retinolo favorisce un rinnovamento delicato durante la notte.

3 Mitologico

Âme de Fleur, Liquides Imaginaires: fragranza woody floral che esplora il linguaggio silenzioso dei fiori e ne rivela l’anima più profonda. Ispirata al fiore di anemone, simbolo di amore eterno e metamorfosi, la fragranza affonda le sue radici nella mitologia greca. Si narra che l’anemone sia nato dalle lacrime di Afrodite, dea dell’amore, versate per la perdita dell’amato Adone. Da quel dolore divino sbocciò proprio l’anemone. In questa storia olfattiva, questo si trasforma in essenza per mano dal maestro profumiere Fabrice Pellegrin. Le note opulente di tuberosa e gelsomino si fondono con un cuore solare e speziato, poggiando su una base legnosa avvolgente che amplifica la profondità e il mistero della composizione.

4 Relax di coppia

Saint Valentine Velvet Indulgence, Shiseido Spa Milan - Excelsior Hotel Gallia: un rituale che celebra l’amore, la connessione e il piacere di prendersi cura di sé. Disponibile per tutto il mese di febbraio in Private Spa o in cabina di coppia, questa esperienza esclusiva utilizza un lussuoso olio al cioccolato che idrata e tonifica in profondità, mentre il caldo e avvolgente profumo di cacao accarezza i sensi. Pensato per offrire un momento di puro relax, questo trattamento unisce le avvolgenti gestualità del metodo Shiseido e un piacere multisensoriale. Ideale per le coppie che desiderano condividere un’esperienza speciale o per chi desidera concedersi una raffinata fuga esperienziale.

5 Morbidezza estrema

My Smooth Side Crema Corpo Acido Ialuronico, Goovi: crema corpo che idrata e nutre la pelle in profondità. La sua texture fluida e leggera è perfetta per un uso quotidiano e adatta a tutti i tipi di pelle. Formula con il 97% di ingredienti di origine naturale, è arricchita con acido ialuronico a tre pesi molecolari per donare elasticità, e acqua da fiori d’arancio che rende la pelle visibilmente più compatta. Il burro di illipè, invece, nutre in profondità, mentre il mix di acidi della frutta (AHA) ha una delicata azione esfoliante per una pelle più liscia e morbida.

6 Per lui

BT9, Braun: regolabarba con le nuove lame ProBlade, progettate con un angolo di 48 gradi per garantire un taglio più rapido e fino al 35% più affilato rispetto alle opzioni tradizionali, ideali anche per i peli più difficili. Inoltre, evita spostamenti dei peli, donando miglior comfort sulla pelle. Le testine intercambiabili ProCountour e ProDetails, invece, garantiscono una migliore precisione e controllo. A disposizione ci sono 52 livelli di lunghezza con intervalli da 0,25 mm, la modalità Power Boost incrementa automaticamente la potenza, mentre la tecnologia AutoSense adegua la velocità in base alla densità della barba. Grazie ai nuovi cuscinetti a sfera, le lame generano meno attrito, riducendo surriscaldamento e consumi. 100% impermeabile, offre un’autonomia fino a 180 minuti.

7 Per lei

Complete Mini, Wilkinson Sword Intuition: rasoio da borsetta ideale per una depilazione “on-the-go”, grazie alle sue dimensioni ridotte e alla custodia protettiva multifunzionale. La testina intercambiabile a cibque lame sottili raggiunge anche le zone più sensibili e difficili. Inoltre, è dotata di gel dermoprotettivo arricchito con aloe, che dona extra idratazione e protezione alla pelle, garantendo una depilazione fai da te liscia e confortevole in qualsiasi momento.

8 Una coccola

I Mousse You, Veralab: mousse corpo idratante che profuma di vaniglia, in edizione limitata per San Valentino, e dalla texture super soffice e rosa. Lascia la pelle morbida e idratata, senza ungere grazie all’olio di jojoba, mentre l’aloe vera aiuta a favorire il comfort cutaneo. Perfetta per tutti i tipi di pelle, anche quella secca e sensibile.

9 Per il giusto look

Relax Styling Experience, Beppe D’Elia Hair Salon presso Park Hyatt Milano: servizio pensato per prepararsi a una serata speciale o a un evento. 20 minuti di massaggio rilassante del cuoio capelluto seguiti da una piega su misura, per un risultato curato, luminoso e naturalmente elegante. Per chi desidera un look ancora più definito, è disponibile anche la versione estesa con acconciatura personalizzata.

10 Amore in ballo

Rose of Dangerous Flamenco, Simone Andreoli: un profumo che simboleggia una passione che arde sotto la superficie, elegante e pericolosa. Al cuore della composizione, la rosa damascena rivela il suo lato più carnale, profondo, avvolta da un oud setoso e vibrante che ne amplifica il carattere sensuale. Le note di frutta secca e datteri introducono una dolcezza matura e avvolgente, mentre il lampone e lo zafferano accendono la scia con sfumature speziate e luminose. Il risultato è una fragranza intensa, sofisticata e provocante.