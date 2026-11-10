Crisi ambientale e volatili: a rischio la biodiversità

Qualcosa sta cambiando nei nostri cieli. Oggi Green Future dedica il suo spazio ai “sovrani dell’aria”, due pagine per omaggiare la bellezza dei volatili e la loro importanza nell’equilibrio degli ecosistemi, ma anche per lanciare un segnale di allarme e raccontare una situazione sempre più grave. La crisi ambientale e climatica sta avendo infatti un impatto devastante sull’avifauna. Aumentano le specie in declino, cambiano le abitudini e cresce la minaccia alla biodiversità, risorsa preziosa per l’intero pianeta. Per approfondire il tema – complesso nelle sue varie implicazioni – abbiamo intervistato Rosario Balestrieri: ornitologo, ricercatore e divulgatore scientifico. Balestrieri è ornitologo presso la stazione zoologica Anton Dohrn (Napoli), ricopre la carica di presidente dell’Associazione di tutela ambientale Ardea e di consigliere del Centro italiano studi ornitologici (Ciso), infine è noto per la sua partecipazione a programmi di divulgazione su radio ed emittenti nazionali, quali “Geo” o “L’arca di Noé”.

Balestrieri, parliamo di crisi ambientale e avifauna: un binomio che preoccupa. Cosa sta succedendo?

«I diversi cambiamenti in corso per cause di origine antropica – dal surriscaldamento globale, all’inquinamento da plastica, fino al consumo di suolo – hanno un impatto notevole sull’avifauna e mettono a rischio la vita degli esemplari e la sopravvivenza delle specie. Inoltre, gli uccelli, grazie alla loro capacità di dispersione, rappresentano dei bioindicatori formidabili per tracciare e monitorare la portata di questi fenomeni disastrosi».

Può farci alcuni esempi?

«Certo. Un esempio lampante riguarda la plasticosi diagnosticata negli uccelli marini. Si tratta di una patologia cronica e fibrosa causata dall’ingestione ripetuta di plastiche e microplastiche. È un fenomeno terribile, e la sua diffusione mostra quanto l’inquinamento da plastica sia capillare nei mari e negli oceani, offrendo al tempo stesso indicazioni sulle aree marine maggiormente interessate».

Quando parliamo di crisi ambientale, buona parte del problema è rappresentato dalla crisi climatica e dal connesso surriscaldamento globale. Ci sono esempi significativi anche in questo senso?

«Sì, prendiamo gli uccelli che abitano gli ambienti nivali, come la pernice bianca. Gli esemplari di questa specie sono soliti cambiare il colore del loro piumaggio a seconda della stagione: piume candide per mimetizzarsi con la neve in inverno e piume marroni screziate di grigio per confondersi con il paesaggio montano durante l’estate. Tutto ciò secondo i ritmi della natura. Negli ultimi anni, però, questi ritmi hanno subito un’evidente scossa: la crisi climatica ha ridotto sia le zone che i periodi di freddo e di neve. Così, capita sempre più spesso di trovare pernici “fuori piumaggio” che credono di essere mimetizzate con il paesaggio circostante e sono invece obiettivi facili per i predatori. Un esempio analogo connesso alla crisi climatica riguarda le specie di uccelli insettivori. La grande maggioranza di queste specie migrano, seguendo una stagionalità legata alle temperature e alla disponibilità del cibo. Questa stagionalità è oggi sfasata dalla crisi. La primavera nei boschi europei inizia in anticipo. Di conseguenza, le foglie degli alberi spuntano prima e i bruchi (l’alimento più energetico e facile da catturare per questi volatili) nascono e si sviluppano più precocemente e più velocemente. Quando gli uccelli arrivano in Europa, il picco di massima abbondanza di bruchi è già passato e molti pulcini muoiono di fame».

Rosario Balestrieri con un migliarino di palude, piccolo uccello migratore

Terribile…Parliamo di una natura non più allineata con i suoi stessi ritmi?

«Purtroppo, sì. E proprio gli uccelli migratori stanno cercando di inseguire questi nuovi ritmi e di correggere le loro migrazioni per stare dietro ai bruchi e inseguire il picco alimentare, ma non basta. Questo disallineamento non è facile da colmare e spesso comporta forti rischi e dunque un tasso di sopravvivenza minore. Infatti, migrando prima e concedendosi soste più brevi nelle oasi desertiche e nelle piccole isole del Mediterraneo, questi uccelli arrivano spesso sfiancati quando devono superare le grandi barriere ecologiche del loro viaggio, ovvero le aree desertiche e il Mar Tirreno».

Temperature roventi e fenomeni metereologici estremi. Immagino che anche su questi fronti ci siano grossi problemi per l’avifauna.

«Sì, assolutamente. I picchi di calore frequenti e duraturi colpiscono con ferocia gli uccelli dei deserti. In esemplari di queste specie si registra un abbassamento delle capacità cognitive e in generale una maggior fatica nel procacciarsi il cibo e nel difendersi dai predatori. Mentre per quanto riguarda i nubifragi e altri fenomeni estremi, le specie più esposte sono quelle che nidificano a terra, come fratini e allodole, che rischiano di perdere le covate». Quali altri aspetti minacciano la vita degli uccelli? «Il consumo di suolo e la diffusione di monocolture sono problematiche davvero impattanti che tolgono spazio agli uccelli e ne impediscono la proliferazione. Per le specie selvatiche, soprattutto, le monocolture sono alla stregua di un deserto che non offre possibilità di vita».

Quali sono le specie più a rischio al momento in Italia?

«Sono tante, ma possiamo sicuramente citare il capovaccaio, il falco lanario, la gallina prataiola, il fratino e il gabbiano corso».

La fauna della nostra Penisola è anche minacciata dalle specie aliene. Preoccupano?

«Sono ben 72 quelle che nidificano stabilmente in Europa. Si è parlato tanto dell’emergenza dell’ibis sacro, ma i problemi più grossi in termini di specie aliene si hanno con piante e insetti. I danni per gli ecosistemi sono enormi, ma non ha senso combattere queste invasioni se non si interviene a monte del problema per prevenirne l’arrivo».

Al di là della perdita in varietà e bellezza, queste minacce legate all’avifauna perché dovrebbero interessare chiunque di noi?

«Il primo passo è comprendere che ciò che sta accadendo riguarda tutti. La biodiversità non è soltanto un patrimonio di bellezza e varietà, ma una risorsa essenziale per il benessere del pianeta e per l’equilibrio degli ecosistemi. Ogni specie, infatti, svolge un ruolo preciso e contribuisce, attraverso le proprie funzioni, a garantire quelli che definiamo “servizi ecosistemici”, fondamentali anche per la nostra vita quotidiana. In una fase storica in cui siamo spesso concentrati sul presente, dovremmo ricordarci che il futuro si costruisce anche attraverso le scelte di oggi. Gli effetti della perdita di biodiversità, infatti, non sono sempre immediatamente visibili, ma possono manifestarsi nel tempo, quando porvi rimedio diventa più difficile. Tutelare le specie significa quindi preservare gli equilibri naturali da cui tutti dipendiamo».