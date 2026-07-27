Doposole, perché usarlo e quali prodotti scegliere

Per ottenere un’abbronzatura perfetta e dorata e che duri a lungo anche dopo la stagione estiva, bisogna fare attenzione ai comportamenti sotto al sole, ma anche post esposizione. È fondamentale, infatti, una corretta reidratazione della cute, indispensabile per mantenere la pelle di viso e corpo sana. L’applicazione di creme doposole permette di ristabilire immediatamente il corretto equilibrio idrico della pelle e di donare un perfetto sollievo dopo un lungo periodo passato sotto al sole. L’azione dei raggi UV, oltre a poter provocare scottature con conseguenti rossori e irritazioni, provoca disidratazione, fotoinvecchiamento e la progressiva perdita di elasticità della cute. Tutte condizioni che grazie all’uso di doposole specifici si possono prevenire e trattare correttamente. I prodotti after sun permettono di conservare la compattezza della pelle e ripristinare il film idrolipidico. Inoltre, applicati regolarmente su viso e corpo esaltano e mantengono più a lungo l’abbronzatura. Una cute ben idratata facilita un colorito intenso e uniforme. Ma oltre ai benefici a medio e lungo termine, i doposole regalano una sensazione di freschezza e di benessere immediati, fondamentali per dare sollievo alla cute sottoposta a stress e calore.

Doposole o crema corpo?

La differenza principale sta nell’obiettivo diverso che hanno i due tipi di prodotto: mentre la classica crema corpo pensata per la quotidianità nutre e idrata, il doposole è un trattamento formulato specificatamente post esposizione. Contiene attivi lenitivi e antinfiammatori, ha solitamente una texture più fresca e leggera, e, soprattutto, è studiato per riparare la pelle dai danni dei raggi UV, aiutando a fissare l’abbronzatura. Il doposole non si limita a idratare, ma placa il rossore, combatte lo stress ossidativo e previene la desquamazione, mentre la crema corpo tipicamente svolge un’azione di mantenimento della barriera cutanea. Il doposole, inoltre, è studiato per assorbirsi velocemente e donare refrigerio a una cute accaldata senza creare l’effetto “barriera” andando a intrappolare il calore.

Ingredienti star

Solitamente nei prodotti da applicare dopo l’esposizione solare troviamo l’aloe vera, che aiuta efficacemente a lenire la pelle arrossata e stressata grazie alle sue proprietà idratanti, lenitive e rinfrescanti, ma anche la camomilla, nota per gli effetti calmanti e disarrossanti. Le vitamine C ed E, hanno un’azione emolliente e antiossidante, visto che proteggono la pelle dai danni dei radicali liberi generati dai raggi UV. Fondamentali sono gli ingredienti nutrienti ed emollienti come gli oli vegetali di mandorle dolci, di cocco e il burro di karité che ripristinano il film idrolipidico impoverito da sole e salsedine. Non mancano poi gli umettanti e gli attivi riparatori come la glicerina, l’acido ialuronico e l’allantoina che trattengono l’acqua negli strati cutanei e favoriscono la rigenerazione cellulare. Un ultimo ingrediente star è poi il pantenolo, una vitamina decongestionante e lenitiva che agisce come un idratante, aiutando a mantenere la pelle morbida e liscia.

Non solo viso e corpo

Anche i capelli, durante le giornate all’aria aperta, subiscono un forte stress a causa dei raggi UV, che degradano la cheratina, e dell’azione di salsedine e cloro, che aprono le cuticole e li rendono fragili e più aridi. Esistono perciò prodotti doposole pensati proprio per i capelli formulati con ingredienti emollienti come oli vegetali e burri e sostanze umettanti in grado di ripristinare il corretto film idrolipidico. Hanno, inoltre, un’azione districante visto che Il sole e la salsedine seccano i capelli annodandoli facilmente. Un buon prodotto doposole rende i capelli immediatamente più pettinabili e morbidi. Rispetto a un balsamo classico, un prodotto leave-in o una maschera doposole penetrano più a fondo per riparare i danni superficiali e prevenire le doppie punte. I prodotti doposole poi contengono spesso filtri e antiossidanti che aiutano a mantenere vivo e brillante il colore dei capelli, sia naturale che non. I raggi solari, infatti, tendono a ossidare e schiarire i capelli, soprattutto quelli tinti o con meches, sbiadendo il colore e donando uno spiacevole effetto paglia. Con maschere e balsami ad hoc, si possono sigillare invece le cuticole del capello trasformando una chioma arida e spenta in una chioma liscia, luminosa e setosa.